Укрзализныця возобновляет курсирование 40 поездов: список

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Со следующей недели Укрзализныця возобновляет курсирование 34 пригородных и 3 региональных поездов.
Об этом говорится в сообщении УЗ.
В указанных поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров – в пределах количества мест для сидения.
Некоторые возобновленные рейсы «Юго-Западной железной дороги»:
Читайте также: Укрзализныця сообщила, когда возобновит полноценное пассажирское сообщение
Полный перечень можно посмотреть по ссылке.
Возобновленные рейсы «Приднепровской железной дороги»:
Следить за изменением расписания движения пригородных поездов можно на сайте Укрзализныци.
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