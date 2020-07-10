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Укрзализныця возобновляет курсирование 40 поездов: список

Укрзализныця возобновляет курсирование 40 поездов: список

Со следующей недели Укрзализныця возобновляет курсирование 34 пригородных и 3 региональных поездов.

Об этом говорится в сообщении УЗ.

В указанных поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров – в пределах количества мест для сидения.

Некоторые возобновленные рейсы «Юго-Западной железной дороги»:

  • № 6701 Терещенская – Новгород-Северский, 6:40 – 7:56;
  • № 6703 Терещенская – Семеновка, 10:20 -13:05;
  • № 6249 Казатин-1 – Шепетовка, 4:17 – 7:24;
  • № 6255 Казатин-1 – Бердичев, 17:30 – 18:10;
  • № 6282 Здолбунов – Шепетовка, 6:22 – 7:58;
  • № 6286 Ровно – Шепетовка, 17:36 – 19:36;

Читайте также: Укрзализныця сообщила, когда возобновит полноценное пассажирское сообщение

  • № 6221 Шепетовка – Лановцы, 8:47 – 11:48;
  • № 6294/6295 Жашков – Казатин-1, 14:43 – 19:22;
  • № 6502 Новоград-Волынский – Коростень, 4:57 – 7:08 кроме понедельника, среды и субботы;
  • № 6503 Коростень – Шепетовка, 20:35 – 00:13 по вторникам, пятницам и воскресеньям;
  • № 885 Киев – Ровно, 12:17 – 20:18 по 5, 6, 7 дням недели;
  • № 886 Ровно – Шепетовка, 20:35 – 22:48 по 5, 6, 7 дням недели;
  • № 870 Шепетовка – Киев, 3:39 – 9:42 по 6, 7, 1 дням недели.

Полный перечень можно посмотреть по ссылке.

Возобновленные рейсы «Приднепровской железной дороги»:

  • № 6466 Тимково – Пятихатки, 5:58 – 10:35;
  • № 6027 Днепр-Главный – Кривой Рог-Главный, 12:57 – 17:05;
  • № 6536 Пятихатки – Днепр-Главный, 18:45 – 21:02 кроме субботы;
  • № 6509 Пятихатки – Тимково, 17:03 – 21:57.

Следить за изменением расписания движения пригородных поездов можно на сайте Укрзализныци.

Справка Finance.ua:

  • “Укрзализныця” начала принимать цифровой студенческий билет через мобильное приложение “Дія”, в качестве удостоверения личности при посадке в поезд, вместо пластикового оригинала.
По материалам Finance.UA
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