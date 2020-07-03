НБУ изменил требования к регистрации платежных систем

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Национальный банк Украины обновил требования к регистрации платежных систем, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры.
Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.
Что изменилось:
Соответствующие изменения вступают в силу с 11 июля 2020 года.
Документы в Национальный банк теперь могут подаваться и в электронном виде – с квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.
Национальный банк также предусмотрел возможность получения дубликата свидетельства о согласовании правил/изменений в правила платежной системы-резидента и регистрационного свидетельства, удостоверяющего регистрацию договора/изменений в договор об участии в международной платежной системе-нерезиденте, в случае их потери или повреждения.
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