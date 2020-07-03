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НБУ изменил требования к регистрации платежных систем

НБУ изменил требования к регистрации платежных систем

Национальный банк Украины обновил требования к регистрации платежных систем, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры.

Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.

Что изменилось:

  • НБУ упростил требования к правилам платежных систем, платежными организациями которых являются резиденты – не нужно будет отражать в правилах платежных систем положения, связанные с финансовым мониторингом и некоторыми вопросами оверсайта платежных систем;
  • предусмотрено предоставление информационных справок в виде опросника для регистрации участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры, а также детализированы требования регулятора по регистрации косвенного участника платежной системы, платежной организацией которой является резидент. Такие изменения должны упростить заполнение документов для подачи в Нацбанк;
  • уточнены требования к документам, которые подаются в Национальный банк с целью регистрации международной платежной системы, платежной организацией которой является нерезидент. В то же время документы, которые уже согласованы Нацбанком на момент вступления в силу изменений, не требуют доработки в соответствии с этими изменениями.

Соответствующие изменения вступают в силу с 11 июля 2020 года.

Документы в Национальный банк теперь могут подаваться и в электронном виде – с квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.

Национальный банк также предусмотрел возможность получения дубликата свидетельства о согласовании правил/изменений в правила платежной системы-резидента и регистрационного свидетельства, удостоверяющего регистрацию договора/изменений в договор об участии в международной платежной системе-нерезиденте, в случае их потери или повреждения.

По материалам Finance.UA
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