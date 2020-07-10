ЕБРР выделит Украэроруху €25 млн на поддержку авиаотрасли

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Европейский банк реконструкции и развития предоставит украинскому аэронавигационному провайдеру Украэрорух кредит в размере 25 млн евро на поддержку авиаотрасли.
Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
“Это очень своевременная и необходимая поддержка ликвидности предприятия и обеспечения его бесперебойной работы, ведь провайдер аэронавигационного обслуживания – Украэрорух является частью критической инфраструктуры для государства”, – заявил министр.
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Напомним, что в середине марта государственное предприятие Украэрорух пошло в простой из-за «новых экономических реалий». Тогда сотрудникам предложили возможность удаленной работы или отпуск за свой счет на период карантина.
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