Рост цен в июне удалось сдержать за счет слабого спроса – НБУ

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Потребительская инфляция в Украине в июне находилась ниже целевого диапазона, так как рост цен сдерживали слабый внутренний спрос, благоприятная ситуация на валютном рынке и относительно низкие цены на энергоресурсы.
Об этом свидетельствует комментарий Национального банка Украины.
Там отметили, что темпы падения цен на непродовольственные товары находились практически на уровне предыдущего месяца.
Что происходило с ценами:
По данным Нацбанка, из-за вялого спроса и стабильной ситуации на валютном рынке также замедлилось подорожание товаров не первой необходимости, а стоимость отдельных продуктов – кофе, оливкового масла – была даже меньше, чем в прошлом году.
«Стабильной была и динамика роста цен на услуги. Также ускорилось подорожание мобильной связи. Зато под влиянием слабого спроса замедлился рост стоимости услуг страхования, аренды жилья, финансовых и нотариальных услуг, а также заведений общественного питания», – говорится в сообщении.
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Также отмечается, что цены на услуги тех секторов, деятельность которых была все еще ограничена из-за карантина (учреждений отдыха, образования), остались на уровне марта.
Какие продукты стремительно дорожали:
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