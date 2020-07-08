Рост цен в июне удалось сдержать за счет слабого спроса – НБУ

Потребительская инфляция в Украине в июне находилась ниже целевого диапазона, так как рост цен сдерживали слабый внутренний спрос, благоприятная ситуация на валютном рынке и относительно низкие цены на энергоресурсы.

Об этом свидетельствует комментарий Национального банка Украины.

Там отметили, что темпы падения цен на непродовольственные товары находились практически на уровне предыдущего месяца.

Что происходило с ценами:

углубилось падение цен на электронику, игрушки, товары для путешествий;

стоимость автомобилей, бытовой техники, одежды и обуви также осталась меньше, чем в прошлом году;

замедлился рост цен на фармацевтическую продукцию и товары личного ухода.

По данным Нацбанка, из-за вялого спроса и стабильной ситуации на валютном рынке также замедлилось подорожание товаров не первой необходимости, а стоимость отдельных продуктов – кофе, оливкового масла – была даже меньше, чем в прошлом году.

«Стабильной была и динамика роста цен на услуги. Также ускорилось подорожание мобильной связи. Зато под влиянием слабого спроса замедлился рост стоимости услуг страхования, аренды жилья, финансовых и нотариальных услуг, а также заведений общественного питания», – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что цены на услуги тех секторов, деятельность которых была все еще ограничена из-за карантина (учреждений отдыха, образования), остались на уровне марта.

Какие продукты стремительно дорожали:

в НБУ зафиксировали стремительное ускорение роста цен на сырые продукты питания;

быстрыми темпами дорожали говядина и яйца, кроме того, сократились темпы падения цен на курятину, а также овощи;