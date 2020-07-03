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Коломойский подал четыре заявления в суд на Порошенко

Коломойский подал четыре заявления в суд на Порошенко

Олигарх и бывший владелец «ПриватБанка» Игорь Коломойский подал четыре иска на экс-президента Петра Порошенко. Об этом на брифинге сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

«ГБР возбудило четыре производства в отношении Порошенко. Господин Коломойский выступил со стандартным набором и, конечно, его заявления касаются «ПриватБанка», что якобы президент Петр Порошенко препятствовал хозяйственной деятельности «ПриватБанка», якобы Порошенко разглашал банковскую тайну «ПриватБанка». И, как обычно, там и злоупотребления служебным положением, и легализация средств, полученных преступным путем”, – сказал адвокат.

При этом в апреле прошлого года Игорь Коломойский в интервью «Экономической правде» заявил, что Порошенко является «его марионеткой».

«Он – просто моя марионетка, и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему сказано. Он считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он – моя марионетка. Будет делать все, что ему говорят, чтобы искупить свою вину», – убеждал олигарх.

По материалам Mind
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