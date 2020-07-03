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В Европе прекращают продавать Suzuki Jimny

В Европе прекращают продавать Suzuki Jimny

Suzuki прекратит продавать в нескольких европейских странах свой популярный внедорожник Suzuki Jimny. Причина заключается в том, что он не позволяет японцам соответствовать строгим европейским экологическим нормам по уровню выбросов СО2.

На данный момент уже прекратились продажи Jimny в Великобритании. Скоро, видимо, это произойдет и в некоторых других европейских странах.

С января 2021 года в Европе каждый автопроизводитель должен будет иметь средний уровень выбросов СО2 на уровне 95 г/км.

Suzuki Jimny продается на Старом Континенте с 1,5 л бензиновым двигателем, у которого уровень выбросов СО2 равняется 154 г/км или 170 г/км, в зависимости от коробки передач. То есть это заметно больше, чем стандарт в новых экологических требованиях.

Из-за экологических требований Suzuki теперь вынужден продавать в Европе кроссоверы Vitara и S-Cross, а также хэтчбеки Swift, Swift Sport и Ignis с «мягкими» гибридными бензиновыми двигателями.

Ожидается, что Suzuki Jimny вернется в Европу в 2021 году виде коммерческого автомобиля N1. У него не будет задних сидений и произойдут некоторые изменения в салоне.

По материалам autonews.ua
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