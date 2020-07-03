В Европе прекращают продавать Suzuki Jimny

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Suzuki прекратит продавать в нескольких европейских странах свой популярный внедорожник Suzuki Jimny. Причина заключается в том, что он не позволяет японцам соответствовать строгим европейским экологическим нормам по уровню выбросов СО2.
На данный момент уже прекратились продажи Jimny в Великобритании. Скоро, видимо, это произойдет и в некоторых других европейских странах.
С января 2021 года в Европе каждый автопроизводитель должен будет иметь средний уровень выбросов СО2 на уровне 95 г/км.
Suzuki Jimny продается на Старом Континенте с 1,5 л бензиновым двигателем, у которого уровень выбросов СО2 равняется 154 г/км или 170 г/км, в зависимости от коробки передач. То есть это заметно больше, чем стандарт в новых экологических требованиях.
Из-за экологических требований Suzuki теперь вынужден продавать в Европе кроссоверы Vitara и S-Cross, а также хэтчбеки Swift, Swift Sport и Ignis с «мягкими» гибридными бензиновыми двигателями.
Ожидается, что Suzuki Jimny вернется в Европу в 2021 году виде коммерческого автомобиля N1. У него не будет задних сидений и произойдут некоторые изменения в салоне.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько времени нужно украинцам, чтобы накопить на квартиру (инфографика)10 ч. назад - 12579 11
Украинцы смогут брать ипотеку под 10%. Надо только подождать, - Зеленский12 ч. назад - 1366 10
"Конец эпохи бедности": журналисты показали поместье в Конча-Заспе, где поселился Зеленский6 ч. назад - 1734 9
В Раде снизили размер будущего налога для фермеровВчера, 20:43 - 1469 4
Президент озвучил план для заробитчан6 ч. назад - 1660 3
Водительские права будут выдавать по новым правилам11 ч. назад - 15650 3
Сколько времени нужно украинцам, чтобы накопить на квартиру (инфографика)10 ч. назад - 12579 11
Сколько денег украинцы держат на депозитах: данные НБУ7 ч. назад - 3782
Когда лучше покупать/продавать валюту - мнение эксперта7 ч. назад - 2325
Штраф 6,5 тысяч евро: в Киеве дальнобойщика оштрафовали за перегруз10 ч. назад - 2192 1
Sony представила карманный кондиционер (видео)7 ч. назад - 204
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)Позавчера, 11:48 - 1513
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1319
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 1119 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 6164 14