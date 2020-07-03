НАПК назвало топ-нарушения должностных лиц за месяц

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В июне Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило 18 нарушений требований закона, сообщает пресс-служба ведомства.
Пять наиболее распространенных нарушений, по которым НАПК составило протоколы в последнее время:
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