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НАПК назвало топ-нарушения должностных лиц за месяц

НАПК назвало топ-нарушения должностных лиц за месяц

В июне Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило 18 нарушений требований закона, сообщает пресс-служба ведомства.

Пять наиболее распространенных нарушений, по которым НАПК составило протоколы в последнее время:

  • использование права на депутатское обращение в собственных интересах. Нардепы среди которых Игорь Гузь, Илья Кива, Руслан Горбенко, Елена Сотник, желали получить информацию по расследованию уголовных производств в отношении себя или вносили изменения в открытый реестр национальных общественных деятелей;
  • участие председателя коллегиального органа в рассмотрении решения относительно себя самого. Бывший председатель КСУ Станислав Шевчук не сообщил о реальном конфликте интересов, возникшем в связи с совершением им существенного дисциплинарного проступка, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями;
  • зачисление родственника на должность помощника нардепа. Народный депутат Владимир Тимофийчук обратился к руководителю Аппарата ВР с представлением о зачислении своего родственника на должность помощника-консультанта народного депутата;
  • дисциплинарное производство в отношении подчиненного-обличителя. Бывший глава АРМА Антон Янчук инициировал дисциплинарное производство в отношении работника органа, который за несколько дней до этого сообщил правоохранительным органам о вероятном совершении Янчуком должностного преступления.
  • участие должностного лица в решении относительно предприятия, владельцем которого является он сам. Начальник Управления Укртрансбезопасности в Харьковской обл. Евгений Шатохин принял участие в принятии решения конкурсным комитетом по определению перевозчика на пригородных автобусных маршрутах. Претендентом на получение тендера было предприятие, владельцем которого является сам Шатохин и его отец.

Справка Finance.ua:

  • НАПК выявляет нарушения ограничений по предотвращению коррупции: получение подарков, занятие другой оплачиваемой деятельностью и т.д.
  • Мониторинг поможет выявить тех чиновников, которые задекларировали довольно скромные доходы и одновременно пользуются люксовыми автомобилями, покупают поместья, получают ценные подарки от ближайших родственников и т.д.
По материалам Finance.UA
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