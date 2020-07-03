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"Северный поток" остановят - СМИ

"Северный поток" остановят - СМИ

Компания Nord Stream AG временно приостановит работу обеих ниток действующего газопровода “Северный поток”, который ранее попал под действие обновленной Газовой директивы ЕС, для проведения с 14 по 26 июля регулярного технического обслуживания. Об этом сообщает оператор проекта, передает ТАСС.

“Двенадцатидневные работы по ежегодному техобслуживанию запланированы как часть долгосрочного управления целостностью газопровода. График техобслуживания согласован и скоординирован с партнерами по транспортировке газа выше и ниже по потоку”, – говорится в сообщении.

“Регулярные проверки и техническое обслуживание механических компонентов и систем автоматизации, разработанных в соответствии с высочайшими отраслевыми стандартами, являются необходимым условием для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации нашей трубопроводной системы”, – сказал Алексей Зайцев, управляющий директор Nord Stream AG.

Как известно, вторая нитка “Северный поток – 2” не была достроена из-за введенных в конце прошлого года санкций США. 25 июня 2020 года в Палату представителей внесли законопроект, который уточняет и расширяет санкции в отношении строительства российского законопроекта “Северный поток – 2”.

По материалам Сегодня
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