Укрзализныця сообщила, когда возобновит полноценное пассажирское сообщение

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В случае улучшения эпидемической ситуации Укрзализныця планирует в августе полноценно возобновить железнодорожное сообщение.
Об этом сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик, передает пресс-служба компании.
По его словам, сейчас Укрзализныця уже возобновила треть поездов дальнего следования и пригородных.
«В Украине карантин продлен до 31 июля. Надеемся, что в августе заболеваемость коронавирусом пойдет на спад и мы сможем полноценно возобновить железнодорожное сообщение со всеми регионами уже в августе», – рассказал Иван Юрик.
Сейчас во Львов действуют ограничения по количеству размещения пассажиров в вагонах:
Также руководитель Укрзализныци призвал пассажиров соблюдать санитарные нормы во время путешествий железнодорожным транспортом и пребывания на вокзалах.
Напомним, для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поездах не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия.
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