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Укрзализныця сообщила, когда возобновит полноценное пассажирское сообщение

Укрзализныця сообщила, когда возобновит полноценное пассажирское сообщение

В случае улучшения эпидемической ситуации Укрзализныця планирует в августе полноценно возобновить железнодорожное сообщение.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик, передает пресс-служба компании.

По его словам, сейчас Укрзализныця уже возобновила треть поездов дальнего следования и пригородных.

«В Украине карантин продлен до 31 июля. Надеемся, что в августе заболеваемость коронавирусом пойдет на спад и мы сможем полноценно возобновить железнодорожное сообщение со всеми регионами уже в августе», – рассказал Иван Юрик.

Сейчас во Львов действуют ограничения по количеству размещения пассажиров в вагонах:

  • 2 пассажира в купе и СВ;
  • в плацкартных – в шахматном порядке.

Также руководитель Укрзализныци призвал пассажиров соблюдать санитарные нормы во время путешествий железнодорожным транспортом и пребывания на вокзалах.

Напомним, для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поездах не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия.

Справка Finance.ua:

  • С 9 июля Укрзализныця открыла продажу билетов на поезд №769/757-770/758 Киев – Каменец-Подольский – Могилев-Подольский.
  • Недавно “Укрзализныця” возобновила курсирование еще 12 пригородных поездов. В целом по всей территории Украины уже вышли на маршруты 645 пригородных поездов.
  • Также “Укрзализныця” начала принимать цифровой студенческий билет через мобильное приложение “Дія”, в качестве удостоверения личности при посадке в поезд, вместо пластикового оригинала.
По материалам УНН
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