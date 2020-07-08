Женщины в предпринимательстве: тренды и вызовы (инфографика)

Начиная с 2017 года доля женского бизнеса во вновь созданных ФЛП уже превышает 50%, а процент закрытия собственного бизнеса женщинами стабильно снижается.

Об этом говорится в исследовании ведения бизнеса среди женщин-предпринимательниц, проведенным CBR для Visa в апреле-мае 2020 года.

Виды бизнеса. В большей степени, женский бизнес сосредотачивается на предоставлении услуг в сфере красоты и здоровья, консалтинга, ИТ и торговле одеждой и продуктами питания.

Исследование показывает, что женщины-предприниматели отличаются желанием учиться – 85% женщин заинтересованы в дополнительном развитии через бизнес воркшопы.

Если молодые хозяйки бизнеса обычно делают акцент в обучении по бизнес-стратегии, финансовой и юридической организации, то женщины-предприниматели постарше сосредотачивают свое внимание на ведении и расширении бизнеса, особенно в онлайн формате.



Инфографика: Visa

Влияние карантина. Больший процент женского бизнеса пострадал в период пандемии COVID-19:

38% – сократили свою доходность, а 52% – вовсе вынуждены были остановить деятельность.

больше всего пострадали сфера оффлайн торговли, бизнес в небольших городах и бизнес владелиц более старшего возраста;

Во время карантина женщины в бизнесе планируют:

58% – работать без изменений;

21% – расширить свою деятельность;