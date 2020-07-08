Женщины в предпринимательстве: тренды и вызовы (инфографика)

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Начиная с 2017 года доля женского бизнеса во вновь созданных ФЛП уже превышает 50%, а процент закрытия собственного бизнеса женщинами стабильно снижается.
Об этом говорится в исследовании ведения бизнеса среди женщин-предпринимательниц, проведенным CBR для Visa в апреле-мае 2020 года.
Виды бизнеса. В большей степени, женский бизнес сосредотачивается на предоставлении услуг в сфере красоты и здоровья, консалтинга, ИТ и торговле одеждой и продуктами питания.
Исследование показывает, что женщины-предприниматели отличаются желанием учиться – 85% женщин заинтересованы в дополнительном развитии через бизнес воркшопы.
Если молодые хозяйки бизнеса обычно делают акцент в обучении по бизнес-стратегии, финансовой и юридической организации, то женщины-предприниматели постарше сосредотачивают свое внимание на ведении и расширении бизнеса, особенно в онлайн формате.
Инфографика: Visa
Влияние карантина. Больший процент женского бизнеса пострадал в период пандемии COVID-19:
Во время карантина женщины в бизнесе планируют:
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