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В столице начались рейды по парковкам

В столице начались рейды по парковкам

В Киеве Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) начал обследование парковок Киева. Об этом сообщил директор Департамента Валентин Осипов, сообщает пресс-служба КГГА.

«Прежде всего, проинспектируют специально оборудованные парковки, то есть размещенные за пределами проезжей части улицы, дороги или тротуара», – говорится в сообщении.

Совместно с Управлением патрульной полиции г. Киева, специалистами контроля за благоустройством и общественными организациями Департамент проверяет наличие правовых оснований на предоставление услуг по парковке и соответствие площадок схеме организации дорожного движения.

В частности, специалисты обращают внимание на следующие правила: на площадках для парковки запрещено осуществлять любую деятельность, кроме парковки транспортных средств; парковка не должна выходить за пределы, указанные в схеме организации дорожного движения; контрагенты, на площадках которых будут выявлены нарушения, должны их устранить; если парковка размещена на земельном участке коммунальной собственности без договора – то она незаконная – этим будет заниматься полиция.

По материалам Hubs
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