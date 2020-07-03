МВФ призвал правительства изменить антикризисную поддержку экономики

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Международный валютный фонд (МВФ) призывает правительства изменить вид поддержки компаний, столкнувшихся с трудностями во время коронакризиса. Фонд советует ориентироваться на инвестиции в акционерный капитал, а не на кредитование.
Об этом заявила главный экономист МВФ Гита Гопинат, сообщает агентство Reuters.
Гопинат сказала, что учитывая масштаб шока, все больше компаний могут становиться неплатежеспособными, поскольку в течение многих месяцев будут фиксировать снижение выручки.
“Поскольку возникает более серьезный вопрос о несостоятельности компаний, государственная поддержка должна в большей степени выглядеть как инвестиции в акции, а не увеличение долгов. В противном случае, мы получим большое количество фирм, которые выходят из кризиса с огромными долговыми обязательствами”, – заявила она.
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Гопинат отметила, что восстановление мировой экономики будет “крайне неравномерным и крайне неопределенным”, призвав страны продолжать принимать агрессивные меры бюджетно-финансового и денежно-кредитного стимулирования для поддержки своих экономик.
В то время как рост цен на продовольствие в некоторых странах ускорился, общая потребительская инфляция, скорее всего, останется низкой в большинстве регионов мира, поскольку потеря рабочих мест будет сдерживать рост заработной платы, сказала Гопинат.
“Мы больше опасаемся, что инфляция будет слишком низкой, а не слишком высокой”, – сказала она.
МВФ рассматривает текущую рецессию как худшую со времен Великой депрессии 1930-х годов.
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