МВФ призвал правительства изменить антикризисную поддержку экономики

Международный валютный фонд (МВФ) призывает правительства изменить вид поддержки компаний, столкнувшихся с трудностями во время коронакризиса. Фонд советует ориентироваться на инвестиции в акционерный капитал, а не на кредитование.

Об этом заявила главный экономист МВФ Гита Гопинат, сообщает агентство Reuters.

Гопинат сказала, что учитывая масштаб шока, все больше компаний могут становиться неплатежеспособными, поскольку в течение многих месяцев будут фиксировать снижение выручки.

“Поскольку возникает более серьезный вопрос о несостоятельности компаний, государственная поддержка должна в большей степени выглядеть как инвестиции в акции, а не увеличение долгов. В противном случае, мы получим большое количество фирм, которые выходят из кризиса с огромными долговыми обязательствами”, – заявила она.

Читайте также: МВФ должен приостановить платежи в Украину до назначения независимого главы НБУ – Гонтарева

Гопинат отметила, что восстановление мировой экономики будет “крайне неравномерным и крайне неопределенным”, призвав страны продолжать принимать агрессивные меры бюджетно-финансового и денежно-кредитного стимулирования для поддержки своих экономик.

В то время как рост цен на продовольствие в некоторых странах ускорился, общая потребительская инфляция, скорее всего, останется низкой в большинстве регионов мира, поскольку потеря рабочих мест будет сдерживать рост заработной платы, сказала Гопинат.

“Мы больше опасаемся, что инфляция будет слишком низкой, а не слишком высокой”, – сказала она.

МВФ рассматривает текущую рецессию как худшую со времен Великой депрессии 1930-х годов.