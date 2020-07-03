Зеленский поддержал законопроект о детенизации АПК

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Президент Владимир Зеленский поддерживает доработанный законопроект №3131-д по детенизации производства сельхозпродукции.
Об этом глава государства заявил на встрече с представителями бизнеса в Волынской области.
“Честно говоря, я за (законопроект 3131-д). Это один из законов, который выводит из тени весь сектор фермерства. Все должны быть белыми, серых и черных не должно быть”, – сказал президент.
По его словам, налоги должны платить все производители, однако важно, чтобы законопроект не коснулся обычных крестьян, которые держат огороды для себя.
Напомним, 9 июля комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал доработанный законопроект 3131-д по детенизации сельхозпроизводства.
Законопроект предусматривает поэтапное введение поставленного налогового обязательства. Это не дополнительный налог, а минимальная сумма налога, которую должен заплатить арендатор. Действие закона касается участков от 1 га и не распространяется на владельцев огородов и приусадебных участков, а также паев, находящихся в официальной аренде.
Для мелких сельхозпроизводителей и семейных фермерских хозяйств установлен льготный период в два года, после чего будет установлена ставка 2% от НДО (нормативной денежной оценки), что составляет около 540 грн за гектар.
Для средних и крупных предприятий установлена ставка 4,5% НДО – примерно 1215 грн за гектар. Однако до этого уровня она будет подниматься постепенно – в течение трех лет: за 2021 год будет действовать ставка 3% НДО; за 2022-й – 3,5% НПО, за 2023-й – 4% НДО; за 2024-й и в дальнейшем будет действовать ставка 4,5% НДО.
Отметим, что в сумму входит земельный налог, налог ФЛП, налог на доходы физических лиц, единый социальный взнос. В случае если сумма налогов в год на гектар меньше установленной суммы поставленного налогового обязательства, арендатор производит доплату разницы в местный бюджет.
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