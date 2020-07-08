Количество миллионеров в мире выросло (инфографика)

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Совокупное состояние всех долларовых миллионеров мира в 2019 году увеличилось на 8,6% и составило $74 трлн, свидетельствуют данные Capgemini SA.
Согласно ежегодному докладу World Wealth Report, публикуемому Capgemini, число состоятельных людей (high-net-worth individual, HNWI) в минувшем году повысилось на 8,8%, до 19,6 млн человек.
Росту как числа миллионеров, так и их совокупного состояния способствовал существенный подъем фондовых рынков, отмеченный в прошлом году. При этом впервые с 2012 года темпы увеличения числа миллионеров и их совокупного состояния были выше в развитых странах, чем в развивающихся.
Совокупные активы миллионеров Северной Америки повысились на 11%, Ближнего Востока — на 10,2%, Европы — на 8,7%, АТР — на 7,9%, Африки — на 6,5%, Латинской Америки — на 4,4%.
На долю Северной Америки в прошлом году пришлось 39% роста количества состоятельных людей и 37% роста совокупных активов.
В акциях в 2019 году хранилось 25,7% состояния миллионеров (30,9% годом ранее), в денежных средствах и эквивалентах — 27,9% (27,2%), в активах с фиксированной доходностью — 17,6% (15,8%), в недвижимости — 15,8% (16,8%), в альтернативных инструментах — 13% (9,4%).
World Wealth Report использует данные из 71 страны, на долю которых приходится более 98% мирового валового национального дохода и 99% капитализации глобальных фондовых рынков.
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