Межбанк: сегодня сработает “эффект окончания недели”

Эта пятница на валютном рынке пройдет достаточно спокойно. Сработает “эффект окончания недели” – когда большинство компаний снизит свою деловую активность перед двумя выходными, что отразится на объемах межбанка. Некоторые клиенты, наблюдая последние несколько дней относительную стабильность котировок доллара на торгах ниже уровней 27 гривен – предпочтут перенести свои покупки валюты сразу на понедельник-вторник, а пока заработать на своих гривневых остатках, разместив их на короткие депозиты.

Финансисты, эксперты и бизнес продолжат обсуждать потенциальные кандидатуры на пост главы Нацбанка и возможные последствия того или иного назначения на эту должность для денежно-кредитной и валютной политики НБУ. Четкая информация об окончательном выборе на этот пост со стороны руководства страны способна “расшевелить” валютный рынок или уже окончательно его “успокоить”. Поэтому официальные новости из Офиса Президента, самого Нацбанка и Верховной Рады по этому вопросу – будут главным информационным поводом для принятия решений компаниями по своим валютным операциям на ближайшие дни.

Эти же новости повлияют и на поведение нерезидентов – держателей украинских облигаций. Пока они проводят ту же политику – продолжают постепенно покупать небольшими суммами валюту и выходить из наших облигаций. Но без активного раскручивания курса и давления на гривну. Поведение нерезидентов останется главной опасностью для нацвалюты на ближайшее время, так как местный бизнес продолжает испытывать нехватку гривны в своей текущей деятельности и не является активным покупателем валюты. Более того, экспортеры активно продают валютную выручку для финансирования своих хозяйственных операций, что создает поддержку нацвалюте на межбанке.

НБУ проведет очередной пятничный тендер по рефинансированию банков. Его объемы не успеют отразиться на валютном рынке сегодня, но могут частично влиять на поведение валютного рынка со следующего понедельника.

10 июля попытки покачать курс продолжатся, но если участники рынка не поддержат такие операции, то спекулянты будут довольствоваться заработками за счет работы в формате “ в две стороны” и на разнице между наличными и безналичными курсами. Ситуация на торгах и курсовой тренд будут полностью зависеть от поведения крупных местных игроков и нерезидентов. При излишке предложения доллара – Нацбанк выйдет с интервенцией по покупке валюты, а его ценники будут главным курсовым ориентиром для рынка.

Котировки межбанка по прогнозу на 10 июля будут находиться в пределах: доллар – коридор 26,85 – 27,10 гривен, евро – коридор 30,10 – 30,68 гривен.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс в банках на 10 утра: прием 26,75-26,90 и продажа 27,00-27,25 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 26,90-26,95 гривен и продажа 26,99-27,05.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 29,92 / 29,95

евро – 30,49 / 30,52

российский рубль – 0,3812 / 0,3817

Курсы валют на Межбанке

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