Что такое IPO и как на этом можно заработать

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Компания выходит на IPO, чтобы привлечь дополнительные финансы для развития бизнеса.
Об этом рассказал директор Киевского филиала ООО “Фридом Финанс Украина” Богдан Сидоренко на вебинаре “FinUpDate Выпуск 10 Инвестиции без границ и при любом шторме”.
Что это значит. IPO (Initial Public Offering) – это первичное размещение (предложение) ценных бумаг на бирже. После появления на фондовом рынке организация с частной становится публичной. Купить ее активы может каждый, кто имеет доступ к бирже.
Причины выхода компании на IPO:
Что IPO дает инвесторам. Эксперт отметил, что инвестируя в акции эмитента на IPO, человек покупает акции перспективной компании за наиболее привлекательной ценой на рынке.
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