Что такое IPO и как на этом можно заработать

Компания выходит на IPO, чтобы привлечь дополнительные финансы для развития бизнеса.

Об этом рассказал директор Киевского филиала ООО “Фридом Финанс Украина” Богдан Сидоренко на вебинаре “FinUpDate Выпуск 10 Инвестиции без границ и при любом шторме”.

Что это значит. IPO (Initial Public Offering) – это первичное размещение (предложение) ценных бумаг на бирже. После появления на фондовом рынке организация с частной становится публичной. Купить ее активы может каждый, кто имеет доступ к бирже.

Причины выхода компании на IPO:

деньги. IPO – это один из способов привлечь многомиллионные инвестиции;

популярность. Заявить об IPO – это то же самое, что провести глобальную рекламную кампанию;

репутация. Если ценные бумаги контролируются на известной бирже, это значит, что предприятие имеет хорошие финансовые показатели;

прозрачность. Деятельность акционерных обществ контролируют государственные органы. Деятельность эмитента прозрачная, а интересы инвесторов защищены.

Что IPO дает инвесторам. Эксперт отметил, что инвестируя в акции эмитента на IPO, человек покупает акции перспективной компании за наиболее привлекательной ценой на рынке.

Заработать можно на:

разнице между ценой акции в момент распределения акций на IPO и ее стоимостью в день открытия торгов (“Премия первого дня”);

росте цены акции от открытия до закрытия торговых сессий на бирже — если спрос большой, то цена за день на ценные бумаги может расти на 10-30%;