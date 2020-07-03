УКРКАРТ подключил для банков-партнеров сервис MasterCard Id Check

Оператор платежных сервисов УКРКАРТ подключил банкам MasterCard Id Check, который основан на протоколе EMV 3D Secure 2.0. Данная технология повышает онлайн-безопасность платежей, улучшает пользовательский опыт и предоставляет гибкую поддержку различных устройств и каналов.

Сервис позволяет установить безопасный канал обмена данными в режиме real time с большей скоростью совершения оплаты.

“Мы обеспечиваем нашим банкам-партнерам лучшие решения, чтобы их клиенты получали качественный и безопасный сервис. Цифровое решение MasterCard Id Check позволяет одобрять транзакции без ручного ввода данных и дает возможность встраивать процесс аутентификации в приложения без перехода в браузер. Это ускоряет проведение транзакций, способствует росту их количества и в целом положительно сказывается на лояльности клиентов”, – подчеркивает преимущества сервиса собственник ООО УКРКАРТ, финтех-инвестор Игорь Фисун.

MasterCard Id Check включает дополнительные методы аутентификации с помощью биометрии и токенов безопасности. Сервис предусматривает более гибкое взаимодействие с клиентом по разным каналам оплаты, в частности через браузер смартфона, платежи в мобильных приложениях или через электронный кошелек.

Также эта технология улучшает обмен данными для борьбы с онлайн-мошенничеством.

Отметим, что компания УКРКАРТ первой среди клиентов “БПЦ Украина”, которой принадлежит решение ACS EMV 3DS 2.0, внедрила его для одного из своих клиентов в качестве пилота. После успешного завершения этого этапа сервис запустили для всех эмитентов платежной системы Mastercard.

Напомним, в конце 2019-го года украинский финтех-инвестор Игорь Фисун приобрел старейшую процессинговую компанию УКРКАРТ. В 2020-м оператор платежных сервисов закупил современное оснащение для высшего уровня технического обслуживания клиентов. Сейчас компания разрабатывает новые финтех-продукты и в перспективе планирует выходить на международные рынки.