В мае денежные переводы в Украину сократились на 20%

В мае 2020-го в сравнении с тем же месяцем 2019 года объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов сократился на 20,7% и составил $805 млн, сообщили в Нацбанке.

Указанная сумма также на 19% меньше, чем в докарантинном феврале этого года.

По итогам января-мая объем частных денежных переводов в страну сократился на 2,1% – до $4,54 млрд против аналогичного прошлогоднего периода ($4,64 млрд). В целом за пять месяцев по каналам ситуация выглядела следующим образом:

через неформальные каналы в Украину перевели $1,83 млрд (40,3% общего количества переводов);

через корсчета банков $1,77 млрд (38,9%);

через международные платежные системы – $0,94 млрд (20,7%).

Напомним, в апреле текущего года трудовые мигранты перевели в Украину $826 млн, что на 13,2% меньше, чем за тот же период прошлого года, и на 20,3% меньше, чем в докарантинном феврале 2020 года.