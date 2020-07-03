Межбанк: интрига вокруг поста главы НБУ сохранилась

В четверг 9 июля интрига вокруг поста главы Национального банка сохранилась и по прежнему предложений по решению данного вопроса руководством страны не озвучено.

Как и все дни, начиная с вечера 1 июля (дня официального сообщения о подаче заявления Якова Смолия об увольнении) – финансисты, аналитики, эксперты и журналисты гадают, кто же займет данный пост и чего от этого потом ожидать как самому НБУ, так и экономике в целом.

После активных распродаж доллара Нацбанком 2-го числа – паника стихла и котировки закрепились ниже психологического уровня в 27 гривен. Нерезиденты по прежнему выходят из украинских ОВГЗ в небольших объемах, чтобы не раскручивать курс межбанка, а без иностранцев – особых покупателей валюты на торгах сейчас нет.

Импортеры уже закрыли те “критические” объемы валюты, которые возникли 2-3 июля на панике в связи с изменениями в руководстве регулятора, а на дальнейшее особо гривны у них нет – реализация продукции из-за последствий кризиса упала и массировано скупать валюту им нечем.

А экспортеры вышли на средний уровень ежедневных стабильных продаж валюты на торгах и он пока перекрывает потребности рынка. Именно поэтому периодически Нацбанк и имеет возможность сейчас пополнять резервы за счет интервенций по покупке доллара.

Сегодня наблюдалось относительное равновесие спроса и предложения, что и отражалось на поведении валютного рынка в течение дня. Нацбанку опять даже не пришлось выходить на торги, так как клиенты сами находили компромисс по курсу.

Ход торгов:

В первый час сессии спрос незначительно превышал предложение и доллар со стартовых 26,90/26,93 гривен к 11 часам вырос до 26,92/26,94.

К 12:00 на межбанке уже присутствовали все основные игроки. Их ситуативные выходы с покупками и продажами и формировали курсовой тренд уже до конца дня без особых потрясений.

К обеду доллар подрос до 26,94/26,965 гривен, а после 14 часов постепенно снизился до 26,93/26,955 к 15 часам и до 26,92/26,95 к концу сессии. НБУ на рынок сегодня на выходил – потребности в этом просто не было.

Доллар незначительно вырос с утренних 26,90/26,93 гривен до 26,92/26,95 к концу дня; НБУ не выходил на рынок; Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,9305 гривен, а официальный на 10 июля установлен на отметке 26,9335 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,93 / 26,95

евро – 30,55 / 30,58

российский рубль – 0,3812 / 0,3819

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1285 / 1,1287

Курсы валют на Межбанке

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