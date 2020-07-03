Зеленский анонсировал визовую либерализацию для ряда стран

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что вскоре Украина либерализует визовый режим для иностранных туристов (в частности – из КНР и Индии) на срок до 8 месяцев. Это будет касаться даже тех стран, которые Украине не открывают безвиз, потому что “за туристов надо бороться”.
Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса Волынской области.
“Мы отменяем сейчас визы… Наполнение туристом, у которого есть деньги, наполнение этим туристом Украины… Отменить визы, даже с теми странами, с которыми у нас была до моего назначения иная политика. И, наверное, она была правильной, если страна нам не открывает безвиз – и, или другая… мы к ней относимся так же. Но мне кажется .. не только кажется… мы уже это сделали – не то время. За туриста надо бороться. Поэтому мы вскоре откроем визовые льготы, либерализацию сделаем визового режима, попробуем на 6-8 месяцев для Индии, для Китая. До этого момента это было запрещено. Австралия, Новая Зеландия не на год, навсегда”, – сказал Владимир Зеленский.
Он отметил, что также хочет сделать безвиз для других стран, где есть украинские диаспоры и где есть большое количество людей, которые могут стать “волной туризма”.
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