"Укрзализныця" возобновляет курсирование "Подольского экспресса"

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С 9 июля Укрзализныця открыла продажу билетов на поезд №769/757-770/758 Киев – Каменец-Подольский – Могилев-Подольский. Поезд будет останавливаться в Виннице, Жмеринке, Хмельницком и других городах.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
График:
Сейчас предусмотрено ограничение по продаже мест в этом поезде – 50% от общего количества.
Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
Напомним, для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поездах не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия.
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