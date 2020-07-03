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"Укрзализныця" возобновляет курсирование "Подольского экспресса"

"Укрзализныця" возобновляет курсирование "Подольского экспресса"

С 9 июля Укрзализныця открыла продажу билетов на поезд №769/757-770/758 Киев – Каменец-Подольский – Могилев-Подольский. Поезд будет останавливаться в Виннице, Жмеринке, Хмельницком и других городах.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

График:

  • курсирование «Подольского экспресса» возобновляется с 17 июля, когда он в 14:55 отправится из Киева и прибудет в Каменец-Подольский в 22:49. В четные числа в состав поезда будет включаться группа вагонов до Могилев-Подольского;
  • в обратном направлении поезд будет курсировать с 18 июля. Отправление из Каменец-Подольского в 00:55, из Могилев-Подольского в 02:20, прибытие в Киев в 09:20.

Сейчас предусмотрено ограничение по продаже мест в этом поезде – 50% от общего количества.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Напомним, для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поездах не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия.

Справка Finance.ua:

  • Недавно “Укрзализныця” возобновила курсирование еще 12 пригородных поездов. В целом по всей территории Украины уже вышли на маршруты 645 пригородных поездов.
По материалам Finance.UA
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