Цена iPhone 12 может быть выше, чем ожидалось

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До сих пор нет точной информации о дате анонса новой линейки смартфонов Apple iPhone 12. Но в сети появляется все больше информации о новинке. В частности, в утечках называют даже вероятную стоимость.
Однако, цена самого доступного iPhone 12 несколько разочаровывает, передает slashgear.com.
Один из аналитиков Джефф Пу, специализирующийся на продукции Apple, озвучил приблизительную стоимость новой линейки смартфонов американской компании.
Интересно, что несмотря на высокую цену, Apple планирует сократить комплект поставки нового iPhone. В частности, в коробке пользователи не найдут блока питания, только кабель Lightning. Не будет тоже проводных наушников (это делают для того, чтобы повысить продажи Airpods).
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Однако, повышение стоимости таки имеет логическое объяснение – новая линейка должна быть оснащена 5G-модемами. Этот факт может быть связан и с экономией на аксессуарах.
По слухам, самый доступный iPhone 12 получит 5,4-дюймовый OLED-дисплей. Также в продажу поступит и больше, 6,1-дюймовая версия смартфона.
По его словам, цена iPhone 12 может стартовать с отметки 749 долларов (20 300 гривен). Как известно, его предшественник iPhone 11 на старте продаж стоил 700 долларов. Поэтому стоимость самой доступной модели вырастет на 50 долларов.
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