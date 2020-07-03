Xiaomi выпустит двери со сканером отпечатков пальцев (фото)

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Компания Xiaomi представила крайне необычную новинку. Это двери Xiaobai Wisdom Gate H1, средства на производство которых собирают в краудфандинговой площадке.
Внешне эти двери не отличаются от многих других. Их высота составляет 2,5 м, а ширина 96 сантиметров. Двери состоят из двух блоков, дополнительный открывается, если нужно внести в помещение какой-то крупный предмет, например, мебель. Двери сделаны из нержавеющей стали со звукопоглощающим наполнителем.
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“Умные возможности”: в дверях есть замок, который открывается как обычными ключами, так и сканером отпечатков пальцев с точностью распознавания 99,7%. С внешней стороны установлен электронное глазок с разрешением Full HD и углом охвата 150 градусов, системой ночного видения и распознавания лиц, а с внутренней стороны размещается 10-дюймовый экран с сенсорной навигацией. Управлять настройками можно с помощью мобильного приложения Mi Home.
Фото: iTechua
Инженеры Xiaomi потратили на разработку Xiaobai Wisdom Gate H1 более 15 месяцев, проведя многочисленные испытания ее надежности. Продукт защищен 28 патентами. На этапе сбора средств эти двери стоили 3999 юаней (более 15 000 гривен), а затем будут продаваться по 4999 юаней (около 20 000 гривен). Версия со встроенным аккумулятором для резервyого питания стоит на 2000 гривен дороже. Скорее всего, этот продукт будет продаваться только в Китае, хотя есть вероятность, что его будут поставлять в другие страны, если возникнет большой спрос.
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