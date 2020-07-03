0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 47 0

Xiaomi выпустит двери со сканером отпечатков пальцев (фото)

Xiaomi выпустит двери со сканером отпечатков пальцев (фото)

Компания Xiaomi представила крайне необычную новинку. Это двери Xiaobai Wisdom Gate H1, средства на производство которых собирают в краудфандинговой площадке.

Внешне эти двери не отличаются от многих других. Их высота составляет 2,5 м, а ширина 96 сантиметров. Двери состоят из двух блоков, дополнительный открывается, если нужно внести в помещение какой-то крупный предмет, например, мебель. Двери сделаны из нержавеющей стали со звукопоглощающим наполнителем.

Читайте также: Xiaomi выпустила умный гаджет для любителей кофе

“Умные возможности”: в дверях есть замок, который открывается как обычными ключами, так и сканером отпечатков пальцев с точностью распознавания 99,7%. С внешней стороны установлен электронное глазок с разрешением Full HD и углом охвата 150 градусов, системой ночного видения и распознавания лиц, а с внутренней стороны размещается 10-дюймовый экран с сенсорной навигацией. Управлять настройками можно с помощью мобильного приложения Mi Home.


Фото: iTechua

Инженеры Xiaomi потратили на разработку Xiaobai Wisdom Gate H1 более 15 месяцев, проведя многочисленные испытания ее надежности. Продукт защищен 28 патентами. На этапе сбора средств эти двери стоили 3999 юаней (более 15 000 гривен), а затем будут продаваться по 4999 юаней (около 20 000 гривен). Версия со встроенным аккумулятором для резервyого питания стоит на 2000 гривен дороже. Скорее всего, этот продукт будет продаваться только в Китае, хотя есть вероятность, что его будут поставлять в другие страны, если возникнет большой спрос.

По материалам iTechua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.