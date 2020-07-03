Преимущества и недостатки инвестиции в фондовый рынок - эксперт (видео)

Банковским депозитам есть альтернатив, и именно инструменты фондового рынка предлагают инвесторам возможность получить неплохой доход.

Об этом рассказал лектор ООО Фридом Финанс Украина Тарас Гандзий на вебинаре “FinUpDate Выпуск 10 Инвестиции без границ и при любом шторме”.

“Кто-то использует этот инструмент как дополнительный источник пополнения капитала, кто-то — как основной заработок. Но важно также знать основы о фондовом рынке и стратегию работы на нем. Именно это поможет инвесторам получить хороший финансовый результат”, – отметил эксперт.

По его словам, фондовый рынок — это площадка, где встречаются покупатели и продавцы акций и облигаций. Продавцы в этом случае — это компании, которые предлагают свои акции. А покупатели — сами инвесторы, которые отдают свой капитал на развитие этих компаний и их продуктов.

Чем хорош рынок фондов:

возможность иметь средний доход в валюте от 6% до 50% годовых;

отсутствие ограничений по доходности;

возможность эффективно контролировать риски;

возможность регулярно получать дивиденды.

Недостатки фондового рынка:

нужны специальные знания или консультация специалиста, которому можно доверять;

если нет доверенного консультанта, нужно самостоятельно следить за рынком;

нужно научиться правильно оценивать риски вложений.

Среди инструментов для инвесторов на фондовом рынке доступны такие: акции, облигации, ETF (Exchang Traded Fund), опционы и фьючерсы.

Инвестор должен рассматривать рынок комплексно сквозь призму своего инвестиционного портфеля. Инвестиционный портфель — это комплексный набор инструментов фондового рынка, которые отличаются по типу, сроку действия, ликвидности, принадлежат одному инвестору и управляются как одно целое.

“Если вы увеличиваете активность инвестиций и потенциал дохода, то помните, что процент риска растет аналогично”, – отметил эксперт.