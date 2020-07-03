Преимущества и недостатки инвестиции в фондовый рынок - эксперт (видео)

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Банковским депозитам есть альтернатив, и именно инструменты фондового рынка предлагают инвесторам возможность получить неплохой доход.
Об этом рассказал лектор ООО Фридом Финанс Украина Тарас Гандзий на вебинаре “FinUpDate Выпуск 10 Инвестиции без границ и при любом шторме”.
“Кто-то использует этот инструмент как дополнительный источник пополнения капитала, кто-то — как основной заработок. Но важно также знать основы о фондовом рынке и стратегию работы на нем. Именно это поможет инвесторам получить хороший финансовый результат”, – отметил эксперт.
По его словам, фондовый рынок — это площадка, где встречаются покупатели и продавцы акций и облигаций. Продавцы в этом случае — это компании, которые предлагают свои акции. А покупатели — сами инвесторы, которые отдают свой капитал на развитие этих компаний и их продуктов.
Чем хорош рынок фондов:
Недостатки фондового рынка:
Среди инструментов для инвесторов на фондовом рынке доступны такие: акции, облигации, ETF (Exchang Traded Fund), опционы и фьючерсы.
Инвестор должен рассматривать рынок комплексно сквозь призму своего инвестиционного портфеля. Инвестиционный портфель — это комплексный набор инструментов фондового рынка, которые отличаются по типу, сроку действия, ликвидности, принадлежат одному инвестору и управляются как одно целое.
“Если вы увеличиваете активность инвестиций и потенциал дохода, то помните, что процент риска растет аналогично”, – отметил эксперт.
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