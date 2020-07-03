В Таиланде дебютировала Toyota Corolla Cross (фото)

Toyota представила в Таиланде свой новый компактный кроссовер Toyota Corolla Cross, который построен на базе знаменитой модели Toyota Corolla. У него есть версия с гибридной силовой установкой.

В основе Toyota Corolla Cross лежит платформа TGNA-C. В модельной линейке «Тойоты» эта новинка располагается между C-HR и RAV4. Длина Corolla Cross составляет 4460 мм, а колесная база – 2640 мм (как у C-HR).

Покупателям Corolla Cross предложат как минимум с двумя силовыми установками. Это будет версия с 1,8 л бензиновым двигателем 2ZR-FBE мощностью 140 л.с. и 175 Нм крутящего момента, который работает вместе с CVT. Привод – передний.



Внешне Toyota Corolla Cross отличается современным дизайном, который традиционен для всех новых моделей Toyota. Продажи этой новинки начнутся до конца нынешнего года.