В Таиланде дебютировала Toyota Corolla Cross (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Toyota представила в Таиланде свой новый компактный кроссовер Toyota Corolla Cross, который построен на базе знаменитой модели Toyota Corolla. У него есть версия с гибридной силовой установкой.
В основе Toyota Corolla Cross лежит платформа TGNA-C. В модельной линейке «Тойоты» эта новинка располагается между C-HR и RAV4. Длина Corolla Cross составляет 4460 мм, а колесная база – 2640 мм (как у C-HR).
Покупателям Corolla Cross предложат как минимум с двумя силовыми установками. Это будет версия с 1,8 л бензиновым двигателем 2ZR-FBE мощностью 140 л.с. и 175 Нм крутящего момента, который работает вместе с CVT. Привод – передний.
Внешне Toyota Corolla Cross отличается современным дизайном, который традиционен для всех новых моделей Toyota. Продажи этой новинки начнутся до конца нынешнего года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Президент считает, что из-за курса гривны украинские компании "недополучили миллионы и закрылись"13 ч. назад - 3243 16
Киевляне будут платить за электроэнергию по-новому6 ч. назад - 1939 9
Прожиточный минимум не может быть меньше минимальной зарплаты - экономистВчера, 21:08 - 4927 7
Кабмин вновь ужесточил карантин11 ч. назад - 2007 5
КГГА: В Киеве построят «веломагистраль» вдоль Набережного шоссе с освещением9 ч. назад - 709 4
Туроператор Join Up отменил десятки рейсов из Украины в Египет (список)14 ч. назад - 18558 1
Межбанк: валютный рынок продолжает удивлять12 ч. назад - 4377
Президент считает, что из-за курса гривны украинские компании "недополучили миллионы и закрылись"13 ч. назад - 3243 16
Курс наличного доллара10 ч. назад - 2267
Стремительный рост Tesla превратил многих ее сотрудников в миллионеровВчера, 23:00 - 2007
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)Вчера, 11:48 - 1295
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1236
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 1058 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 5953 11
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 2473