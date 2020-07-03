0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 99 0

В Таиланде дебютировала Toyota Corolla Cross (фото)

В Таиланде дебютировала Toyota Corolla Cross (фото)

Toyota представила в Таиланде свой новый компактный кроссовер Toyota Corolla Cross, который построен на базе знаменитой модели Toyota Corolla. У него есть версия с гибридной силовой установкой.

В основе Toyota Corolla Cross лежит платформа TGNA-C. В модельной линейке «Тойоты» эта новинка располагается между C-HR и RAV4. Длина Corolla Cross составляет 4460 мм, а колесная база – 2640 мм (как у C-HR).

Покупателям Corolla Cross предложат как минимум с двумя силовыми установками. Это будет версия с 1,8 л бензиновым двигателем 2ZR-FBE мощностью 140 л.с. и 175 Нм крутящего момента, который работает вместе с CVT. Привод – передний.

Внешне Toyota Corolla Cross отличается современным дизайном, который традиционен для всех новых моделей Toyota. Продажи этой новинки начнутся до конца нынешнего года.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.