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План разделения УЗ предусматривает создание 3-5 вертикалей - Лещенко

План разделения УЗ предусматривает создание 3-5 вертикалей - Лещенко

План реструктуризации “Укрзализныци” предусматривает создание от трех до пяти вертикалей – грузо- и пассажироперевозки, инфраструктура, ремонтная вертикаль и вертикаль непрофильных активов.

Об этом в интервью “Интерфакс-Украина” заявил член набсовета УЗ Сергей Лещенко.

“В представленном нам плане реструктуризации “Укрзализныци” обсуждается анбандлинг компании – есть разные подходы, которые предусматривают создание от трех до пяти вертикалей. Грузо- и пассажироперевозки, инфраструктура, ремонтная вертикаль и вертикаль непрофильных активов. Но это, конечно же, идеальный план”, – рассказал Лещенко.

Однако, по его словам, УЗ уже год не удается выделить в отдельную компанию хотя бы пассажирскую вертикаль и перестать ее субсидировать за счет грузоперевозок.

“Мне сегодня очень обидно, что когда были благоприятные условия для компании, момент был упущен. И мы попали в какую-то центрифугу, когда нам одновременно нужно и антикризисную программу принимать, и компании реформировать”, – добавил он.

При этом, Лещенко считает, что “Укрзализныця” все еще остается огромным национальным достоянием, которым нужно правильно воспользоваться и которое будет терять свою ценность просто под влиянием времени, если его не поддерживать и не модернизировать.

По материалам Економічна Правда
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