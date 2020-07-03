МФО помогают медикам в борьбе с COVID-19

Украинский бизнес в период пандемии не только помогает населению, но и поддерживает тех, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией – медицинский персонал.

ШвидкоГроші также не остаются в стороне от борьбы с пандемией. Недавно 21 опорная больница по всей стране получила наборы индивидуальной защиты. Благодаря сотрудничеству Красного Креста Украины и ШвидкоГроші медработникам было закуплено и передано 1000 наборов средств индивидуальной защиты. Многоразовые защитные костюмы, респираторы и защитные очки – это самое необходимое для каждого медика, поскольку именно они защищают при постоянном контакте с вирусом и позволяют оказывать своевременную помощь тем людям, которые болеют.



“Мы рады, что благодаря поддержке Общества Красного Креста Украины смогли помочь медикам, которые ежедневно контактируют с больными на коронавирус, – говорит директор ШвидкоГроші Александр Холод. – Мы высоко ценим их вклад в преодоление пандемии и желаем сил и терпения!”

В ШвидкоГроші надеются, что предоставленные ими средства защиты – респираторы, защитные костюмы и очки – помогут медикам безопасно и быстро преодолеть пандемию.

“Сейчас очень сложное время для опорных больниц по реагированию на COVID-19, и мы прилагаем все усилия для обеспечения безопасности врачей, ведь от их бесперебойной работы зависит здоровье и жизнь людей”, – отметил Максим Доценко, генеральный директор Национального комитета Общества Красного Креста Украины.

Кроме того, медицинские работники получили письма с благодарностью от ШвидкоГроші. Таким образом общество выражает благодарность за их ежедневную работу и за десятки тысяч спасенных жизней.