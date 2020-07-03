МФО помогают медикам в борьбе с COVID-19

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Украинский бизнес в период пандемии не только помогает населению, но и поддерживает тех, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией – медицинский персонал.
ШвидкоГроші также не остаются в стороне от борьбы с пандемией. Недавно 21 опорная больница по всей стране получила наборы индивидуальной защиты. Благодаря сотрудничеству Красного Креста Украины и ШвидкоГроші медработникам было закуплено и передано 1000 наборов средств индивидуальной защиты. Многоразовые защитные костюмы, респираторы и защитные очки – это самое необходимое для каждого медика, поскольку именно они защищают при постоянном контакте с вирусом и позволяют оказывать своевременную помощь тем людям, которые болеют.
В ШвидкоГроші надеются, что предоставленные ими средства защиты – респираторы, защитные костюмы и очки – помогут медикам безопасно и быстро преодолеть пандемию.
“Сейчас очень сложное время для опорных больниц по реагированию на COVID-19, и мы прилагаем все усилия для обеспечения безопасности врачей, ведь от их бесперебойной работы зависит здоровье и жизнь людей”, – отметил Максим Доценко, генеральный директор Национального комитета Общества Красного Креста Украины.
Кроме того, медицинские работники получили письма с благодарностью от ШвидкоГроші. Таким образом общество выражает благодарность за их ежедневную работу и за десятки тысяч спасенных жизней.
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