Мошенники активизировали хищение денег через фишинговые сайты

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Фишинговые сайты, которые чаще всего являются фейковыми клонами реальных финансовых ресурсов, активизировались в период коронавирусного карантина.
Об этом заявили банкиры в ходе круглого стола «Как защититься от мошенничества при использовании платежных карт», организованного «Финансовым клубом».
«Наряду с социальной инженерией, которая достаточно распространена, еще и появились фишинговые сайты, на которых предлагаются бесплатные переводы без комиссии. Люди ведутся на бесплатность, тем самым попадая на мошеннические сайты», – рассказала начальник управления разработки продуктов, развития дистанционных и альтернативных каналов банка «Пивденный» Ольга Коломиец.
По ее словам, раньше в их статистике таких случаев было меньше, но ситуация изменилась в карантин.
«Во время карантина увеличилось количество фишинга в переводах. Причем мы заметили, что в гугле на топовых позициях были фишинговые сайты. Мы коммуницировали об этом с нашими клиентами. Ссылка была на сайт «sendmoney». Разница в одной букве с сервисом ПриватБанка. Но много клиентов попались: была подмена суммы перевода, подмена карты получателя», – отметила она.
Поэтому лучше один раз сохранить ссылку безопасного сервиса, чем гуглить ее каждый раз, повышая риски, что в следующий раз поисковик покажет не сайт банка или платежного сервиса, а подделку.
«Ключевое – это пользоваться в Интернете теми ресурсами, которые вам знакомы. Пользоваться ссылками, которые у вас сохранены, а не переходить по новым во всплывающие окна. Пользоваться интернет-банкингом вашего банка, внимательно изучать СМС – откуда они приходят, поскольку текст СМС качественно подделывается, а номер отправителя не всегда содержит название отправителя. Сайты, телеграм- и вайбер-каналы сейчас легко подделываются. Дизайн красивый, и ты вроде попадаешь в свой банк, но это не твой банк», – рассказал директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка Владимир Москаленко.
К использованию правильных ссылок, если нет доступа к мобильному приложению, призывают и в НБУ. «Четыре месяца назад ушел из ПриватБанка. Практически половина пользователей банкинга ПриватБанка использует веб-версию. Они даже могут заходить с планшета или большого смартфона, но они, к сожалению, пользуются веб-версией. Поэтому рекомендация: если вы пользуетесь интернет-банкингом, то заходите по сохраненной в первый раз ссылке», – сказал директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан.
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