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«Атомные» процессоры Intel Gemini Lake снимут с производства

«Атомные» процессоры Intel Gemini Lake снимут с производства

Жизненный цикл мобильных процессоров Intel Gemini Lake подходит к концу. Чипмейкер опубликовал на своем сайте очередное уведомление об изменениях (Product Change Notification, PCN) за номером 117653-00, в котором говорится о снятии с производства соответствующих энергоэффективных моделей на архитектуре Goldmont Plus.

Представленные в конце 2017 года 14-нм SoC Gemini Lake с TDP от 6 до 10 Вт были идеологическими наследниками Atom. Они применялись в мобильных и компактных настольных системах начального уровня. Еще в конце прошлого года Intel выпустила ускоренные Gemini Lake Refresh. Они базируются на старой микроархитектуре Goldmont Plus и выполнены по нормам техпроцесса 14 нм, а незначительный прирост быстродействия достигнут за счет повышения рабочих частот. Кроме того, в конце прошлого года Intel представила новую энергоэффективную микроархитектуру Tremont, которая уже используется в однокристальных системах Lakefield. Будущие 10-нм чипы семейства Snow Ridge тоже должны использовать x86-ядра Tremont.

Последняя партия процессоров Celeron N4000C, Pentium Silver J5005 и Pentium Silver N5000 будет отгружена 2 апреля следующего года, а модели Celeron J4005, Celeron J4105, Celeron J4115, Celeron N4000 и Celeron N4100 уйдут в закат 9 июля 2021 года. Заказы на все перечисленные процессоры будут принимаются до 9 октября текущего года. Как обычно, полностью чипы канут в лету только после исчерпания складских запасов. То есть, еще минимум пару лет они продержатся.

По материалам ITC.ua
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