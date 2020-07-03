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Кабмин на 5% сократил штат Пенсионного фонда

Кабмин на 5% сократил штат Пенсионного фонда

Кабинет министров принял постановление о сокращении количества работников Пенсионного фонда, а также выделил 297 млрд грн на покрытие дефицита бюджета Фонда.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 8 июля.

Согласно проекту постановления, штат ПФУ уменьшится на 2 534 человек – с 47 585 до 45 231. При этом, сокращение должно дать экономию в 59,7 млн грн.

Кроме этого, правительство выделило 29,7 млрд грн из госбюджета на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда. Средства также пойдут на целевые выплаты пенсионерам во время карантина.

По материалам Економічна Правда
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