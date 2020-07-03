Кабмин на 5% сократил штат Пенсионного фонда

Кабинет министров принял постановление о сокращении количества работников Пенсионного фонда, а также выделил 297 млрд грн на покрытие дефицита бюджета Фонда.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 8 июля.

Согласно проекту постановления, штат ПФУ уменьшится на 2 534 человек – с 47 585 до 45 231. При этом, сокращение должно дать экономию в 59,7 млн грн.

Кроме этого, правительство выделило 29,7 млрд грн из госбюджета на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда. Средства также пойдут на целевые выплаты пенсионерам во время карантина.