Переоборудование автомобиля: как получить налоговую скидку

Налогоплательщик имеет право включить в налоговую скидку сумму средств, которые он уплатил на переоборудование принадлежащего ему транспортного средства.

Об этом сообщила ГНС в Тернопольской области.

После переоборудования транспортного средства владелец или его представитель выбирает организацию по оценке соответствия и подает заявление о проведении оценки соответствия переоборудованного ТС требованиям правил, нормативов и стандартов Украины.

Физическое лицо, которое произвело переоборудование транспортного средства и использует биотопливо (биоэтанол, биодизель, сжатый или сжиженный газ и другие виды биотоплива) должно предоставить следующие документы:

документы, подтверждающие расходы на переоборудование транспортного средства;

сертификат соответствия для переоборудованного транспортного средства;

свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт).

Справка Finance.ua:

Если водители решили установить ГБО , то следует сделать это в соответствии с установленными правилами, в том числе с внесением соответствующей записи в техпаспорт.

Ответственность за незарегистрированное ГБО – штраф в размере 340 грн, если нарушение допущено впервые.