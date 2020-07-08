Переоборудование автомобиля: как получить налоговую скидку

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Налогоплательщик имеет право включить в налоговую скидку сумму средств, которые он уплатил на переоборудование принадлежащего ему транспортного средства.
Об этом сообщила ГНС в Тернопольской области.
После переоборудования транспортного средства владелец или его представитель выбирает организацию по оценке соответствия и подает заявление о проведении оценки соответствия переоборудованного ТС требованиям правил, нормативов и стандартов Украины.
Физическое лицо, которое произвело переоборудование транспортного средства и использует биотопливо (биоэтанол, биодизель, сжатый или сжиженный газ и другие виды биотоплива) должно предоставить следующие документы:
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