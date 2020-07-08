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Переоборудование автомобиля: как получить налоговую скидку

Переоборудование автомобиля: как получить налоговую скидку

Налогоплательщик имеет право включить в налоговую скидку сумму средств, которые он уплатил на переоборудование принадлежащего ему транспортного средства.

Об этом сообщила ГНС в Тернопольской области.

После переоборудования транспортного средства владелец или его представитель выбирает организацию по оценке соответствия и подает заявление о проведении оценки соответствия переоборудованного ТС требованиям правил, нормативов и стандартов Украины.

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Физическое лицо, которое произвело переоборудование транспортного средства и использует биотопливо (биоэтанол, биодизель, сжатый или сжиженный газ и другие виды биотоплива) должно предоставить следующие документы:

  • документы, подтверждающие расходы на переоборудование транспортного средства;
  • сертификат соответствия для переоборудованного транспортного средства;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт).

Справка Finance.ua:

  • Если водители решили установить ГБО, то следует сделать это в соответствии с установленными правилами, в том числе с внесением соответствующей записи в техпаспорт.
  • При повторном нарушении в течение года предусмотрено лишение права управления от 3-х до 6-ти месяцев.
По материалам Finance.UA
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