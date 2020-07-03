Эдвард Дубинский: ТОП-5 секретов сбережения средств

За окном очередной кризис, хотя в этот раз не классический финансовый, а кризис здравоохранения, который привел к экономическому и затронул весь мир. И, конечно же, Украину.

Рассмотрим несколько простых советов, которые помогут сохранить ваши деньги в кризис:

1. Храните все свои деньги в твердых валютах, например доллар или евро.

Валюты стран СНГ не подходят на роль валюты сбережений. Украинская гривна – как и все валюты развивающихся стран – присутствует в кошельках граждан лишь потому, что в них осуществляются текущие платежи по покупке продуктов и услуг. Манат, рубль, тенге и т.п. – это валюты потребления, а не сбережения.

Гривна потеряла около 400% за последние 20 лет, что означает, что ваших денег стало в 5 раз меньше, только из-за того, что держали свои сбережения в гривнах.

2. Храните деньги в надежных местах.

Кризисы, как правило, ставят в опасность наиболее мелких финансовых игроков. В развивающихся странах самые надежные места для хранения денег — государственные банки.

Они могут вам не нравиться, у них может быть плохой сервис и т.д. Но они самые надежные, поскольку это единственные финучреждения, которым правительство не даст лопнуть. Но помните, старайтесь хранить деньги в твердых валютах.

3. Наполняйте свою финансовую «подушку».

Имейте финансовый резерв (подушку безопасности) на «черный день». Это финансовая сумма, составленная из шести месяцев ваших жизненных затрат (не доходов), которую вам необходимо иметь на закрытом счете и желательно хранить в твердой валюте.

Вот как высчитать необходимую сумму подушки безопасности: например, ваш доход = $1000 в месяц, и из них вы тратите $850 на жизнь. А $150 идет в сбережения. Сумма необходимой подушки безопасности: 850*6 = $5100.

Помните, что подушка безопасности – это не деньги для покупок или развлечений. Эти деньги хранятся для экстренных ситуаций.

4. Не вкладывайте деньги в местную недвижимость.

Люди забывают, что недвижимость – это неликвидная инвестиция. Которую тяжело продать.

Более того, цена этой инвестиции всегда привязана к состоянию местной экономики. Поэтому в очередной кризис, а они в развивающихся странах происходят регулярно, и цены на недвижимость будут падать.

5. Не кладите все «яйца в одну корзину».

Деньги надо держать в разных местах и в разных инструментах. Это на тот случай, если что-то произойдет с той организацией или инвестицией, в которую вложены ваши средства.

Эдвард Дубинский, инвестор и финансист, долларовый миллионер, основатель и управляющий партнер компании Fintelect