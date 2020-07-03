Deutsche Bank будет сотрудничать с Google

Немецкий финансовый конгломерат ФРГ Deutsche Bank вступает в многолетнее стратегическое партнерство с американской технологической группой Google. Как сообщает Handelsblatt, договор предусматривает доступ к облачным сервисам и технологиям Google, а также развитие инноваций в финансовых продуктах, нацеленных на клиентов Deutsche Bank.

Благодаря партнерству немецкий банк надеется получить прибыль в размере более одного миллиарда евро в течение следующих 10 лет.

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Отмечается, что процесс отбора шел пять месяцев, начиная с февраля и выбирая из нескольких облачных операторов Deutsche Bank остановился именно на Google Cloud для проведения большого апгрейда своей технологической инфраструктуры. С помощью Google Cloud частные и конечные клиенты банка должны получать новые цифровые продукты и услуги, которые должны облегчить и улучшить диалог с финучреждением. Искусственный интеллект и анализ больших объемов данных также, как ожидается, сыграют здесь свою роль.

Самая большая технологическая проблема Deutsche Bank заключается в существовании большого количества отдельных систем.