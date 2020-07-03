ФГВФЛ перечислил банкам-банкротам 527,9 млн грн

В мае 2020 года сумма средств, поступивших на счета неплатежеспособных банков, составила 527,9 млн грн.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физлиц.

В частности, от реализации активов сумма поступлений составила 505,3 млн грн. По объемам поступлений от продажи имущества лидировали, в частности:

ПАО «КБ «НАДРА» – 381,9 млн грн;

АО «ДЕЛЬТА БАНК» – 74,2 млн грн;

АО «ИМЭКСБАНК» – 13,1 млн грн;

ПАО «КБ «КРЕЩАТИК» – 12,6 млн грн;

ОАО «ПТБ» и АО «ВТБ БАНК» – по 5,8 млн грн.



Инфографика: ФГВФО

Кроме того, за счет погашения кредитов неплатежеспособные банки в мае 2020 года получили 21,1 млн грн, аренды имущества – 1,5 млн грн. От погашения ценных бумаг средства не поступали.

Всего с начала года по состоянию на 1 июня 2020 года общая сумма поступлений средств в неплатежеспособные банки составила 2 414,2 млн грн. От продажи активов банки получили 2 195,6 млн грн, погашения кредитов – 204,9 млн грн, аренды имущества – 13,8 млн грн.