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ФГВФЛ перечислил банкам-банкротам 527,9 млн грн

ФГВФЛ перечислил банкам-банкротам 527,9 млн грн

В мае 2020 года сумма средств, поступивших на счета неплатежеспособных банков, составила 527,9 млн грн.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физлиц.

В частности, от реализации активов сумма поступлений составила 505,3 млн грн. По объемам поступлений от продажи имущества лидировали, в частности:

  • ПАО «КБ «НАДРА» – 381,9 млн грн;
  • АО «ДЕЛЬТА БАНК» – 74,2 млн грн;
  • АО «ИМЭКСБАНК» – 13,1 млн грн;
  • ПАО «КБ «КРЕЩАТИК» – 12,6 млн грн;
  • ОАО «ПТБ» и АО «ВТБ БАНК» – по 5,8 млн грн.


Инфографика: ФГВФО

Кроме того, за счет погашения кредитов неплатежеспособные банки в мае 2020 года получили 21,1 млн грн, аренды имущества – 1,5 млн грн. От погашения ценных бумаг средства не поступали.

Всего с начала года по состоянию на 1 июня 2020 года общая сумма поступлений средств в неплатежеспособные банки составила 2 414,2 млн грн. От продажи активов банки получили 2 195,6 млн грн, погашения кредитов – 204,9 млн грн, аренды имущества – 13,8 млн грн.

По материалам Finance.UA
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