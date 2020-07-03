Межбанк: среда будет динамичной и интересной

Среда на валютном рынке пройдет динамично и интересно.

С одной стороны – паника после отставки главы Нацбанка явно стихла и клиенты вошли уже в обычный деловой ритм, что привело к постепенному возврату котировок межбанка и наличного рынка к уровням ниже 27 гривен. Это успокоило часть покупателей и дает им возможность даже активно торговаться в течение дня и выбирать оптимально низкий уровень курса.

Но все понимают, что интрига вокруг нового главы НБУ и дальнейшей денежно-кредитной и валютной политики регулятора сохраняется, что влияет на настроения участников рынка в среднесрочной перспективе.

С другой стороны – начиная с 8 июля и до конца этой недели проходят массированные погашения предыдущих выпусков ОВГЗ, значительная часть которых куплена иностранцами. От того как поведут себя нерезиденты с полученными гривневыми ресурсами – зависит давление на курс на межбанке в ближайшее время. С учетом того, что вчерашний аукцион Минфина Украины по продаже новых облигаций прошел очень слабо и продали всего бумаг на 312,8 млн гривен – выход на рынок гривны от погашений предыдущих облигаций представляет собой существенную угрозу для стабильности курса.

В среду он будет зависеть от трех основных факторов:

Решений нерезидентов в отношении получаемой от погашения ОВГЗ гривны. Скорее всего они будут покупать валюту, что создаст определенное давление на рынок и курс. Важно – в каких объемах и за какой срок они будут покупать необходимые им объемы валюты; Хозяйственной деятельности клиентов и завершение периода вывода дивидендов “дочками” иностранных компаний. Фактически все основные из этих “дочек” уже закрыли свои покупки валюты под подобные операции и сегодня лишь окончательно их закончат, а вот крупные местные клиенты все активнее выходят на торги. Экспортеры – в связи с нехваткой у них гривни для финансирования текущей деятельности. А импортеры – на опасениях возможного роста курса – все же предпочитают закрывать свои текущие сделки достаточно оперативно, а не играть в курсовую рулетку. Зависимость межбанка от поведения и курсовых задач крупнейших игроков в среду усилится; Интервенций Нацбанка и поведения спекулянтов. Ценники интервенций НБУ останутся основным курсовым ориентиром для межбанка. А спекулянты при малейшей возможности постараются раскачивать курс в течение сессии.

Котировки на межбанке на 8 июля по нашему прогнозу будут находиться в пределах : доллар – коридор 26,85-27,10 гривен, евро – коридор 30,20-30,65 гривен. Мы ожидаем объемы операций на торгах порядка $220-260 млн при совершении до 520-660 сделок

Из дополнительного позитивного для гривны можно отметить и вчерашнюю новость Нацбанка об увеличении резервов до $28,5 млрд.

Несмотря на все громкие заявления части видных экономистов о возможном росте курса после смены главы Нацбанка – на наличном рынке сейчас ажиотажа фактически не наблюдается. У простых граждан свободной гривны нет, а более богатые уже купили валюту в тех объемах, которые они планировали. Поэтому давления на курс со стороны этого сегмента валютного рынка не происходит. Наличный рынок в среду будет работать лишь с оглядкой на ситуацию на межбанке. Своей игры “на повышение” или “на понижение” обменники вести не будут.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,91 / 26,94

евро – 30,38 / 30,40

российский рубль – 0,3771 / 0,3776

Курсы валют на Межбанке

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