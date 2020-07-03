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В КГГА сообщили, когда рассмотрят инициативу по достройке ряда домов Укрбуда

В КГГА сообщили, когда рассмотрят инициативу по достройке ряда домов Укрбуда

Компания “Киевгорстрой” из-за нехватки средств обратилась к городским властям с просьбой отменить уплату паевого участия на объекты “Укрбуда”. Это позволит до конца года, пока взнос отменят по всей Украине (с 1 января 2021 года), завершить несколько домов, сообщила пресс-служба КГГА, сославшись на заявление мэра Виталия Кличко.

“Я считаю, что в этой ситуации – это правильное решение… Проект мы вынесем на рассмотрение 23 июля. К этому времени руководство “Киевгорстроя” встретится с руководителями фракций, депутатами, представителями инвесторов и предоставит все необходимые обоснования и объяснения”, – подчеркнул мэр.

Также он добавил, что Киевсовет должен принять решение, которое входит в компетенцию города, чтобы помочь инвесторам “Укрбуда” получить свое жилье.

“Мы вчера (6 июля, – ред.) обсуждали с главами фракций и продолжим искать компромисс, чтобы помочь инвесторам “Укрбуда”, – отметил градоначальник.

Он напомнил о трех проблемных моментах, решение двух из которых зависит от Минобороны и правительства. А в одном, который находится в компетенции города, сможет помочь столичная власть.

По материалам УБР
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