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Ryanair запустит 5 новых маршрутов из Украины в Италию

Ryanair запустит 5 новых маршрутов из Украины в Италию

Авиакомпания Ryanair анонсировала запуск пяти новых маршрутов в 2021 году между Украиной и Италией в дополнение к уже объявленным 11 линиям.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

Отмечается, что все пять новых направлений будут выполняться из Львова в летнем расписании 2021 года, которое начнет действовать в конце марта.

Куда планируют летать: в Бари, Неаполь, Палермо, Турин и аэропорт Тревизо рядом с Венецией с частотой два раза в неделю.

Также лоукост следующем году намерен увеличить частоту полетов по уже действующим маршрутам из Львова в Бергамо и Рим с двух до четырех раз в неделю.

В связи с анонсом новых направлений авиакомпания объявила распродажу билетов от 799 грн в одну сторону на рейсы между Украиной и Италией, которые будут выполняться до конца мая 2021 года.

Важно: перед покупкой авиабилетов пассажирам следует учитывать действующие и ограничения на въезд в Италию для граждан Украины и третьих стран.

Напомним, в начале июля Ryanair запустил сразу 11 маршрутов между Украиной и Италией с общей частотой 28 полетов в неделю.

Доступные рейсы в Италию:

  • Киев – Бергамо;
  • Киев – Катания;
  • Киев – Болонья;
  • Киев – Рим
  • Одесса – Бергамо;
  • Одесса – Болонья;
  • Одесса – Рим
  • Львов – Бергамо;
  • Львов – Болонья;
  • Львов – Рим
  • Харьков – Бергамо.

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По материалам Finance.UA
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