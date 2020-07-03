Ryanair запустит 5 новых маршрутов из Украины в Италию

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Авиакомпания Ryanair анонсировала запуск пяти новых маршрутов в 2021 году между Украиной и Италией в дополнение к уже объявленным 11 линиям.
Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.
Отмечается, что все пять новых направлений будут выполняться из Львова в летнем расписании 2021 года, которое начнет действовать в конце марта.
Куда планируют летать: в Бари, Неаполь, Палермо, Турин и аэропорт Тревизо рядом с Венецией с частотой два раза в неделю.
Также лоукост следующем году намерен увеличить частоту полетов по уже действующим маршрутам из Львова в Бергамо и Рим с двух до четырех раз в неделю.
В связи с анонсом новых направлений авиакомпания объявила распродажу билетов от 799 грн в одну сторону на рейсы между Украиной и Италией, которые будут выполняться до конца мая 2021 года.
Важно: перед покупкой авиабилетов пассажирам следует учитывать действующие и ограничения на въезд в Италию для граждан Украины и третьих стран.
Напомним, в начале июля Ryanair запустил сразу 11 маршрутов между Украиной и Италией с общей частотой 28 полетов в неделю.
Доступные рейсы в Италию:
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