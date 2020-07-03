Межбанк: еще один хороший день для нацвалюты

Вторник на валютном рынке прошел позитивно для гривны и смог опять помочь Нацбанку в деле пополнения резервов. На фоне превышения предложения над спросом курс просел с утренних 26,93/26,96 до 26,915/26,94 гривен. И ушел бы гораздо ниже – к цели в 26,80 гривен к концу дня, если бы не регулятор.

НБУ фактически спас доллар от более существенного падения за счет проведения двух интервенций по выкупу излишка валюты. В первый раз регулятор купил $20 млн по 26,95 гривен, а во второй – уже по 26,90 гривен. И купил еще дополнительно по оценкам участников торгов от $ 25 млн до $ 45 млн.

Среди продавцов выделялись металлурги и аграрии, а покупателей было немного. После традиционных покупок нерезидентов (суммы в этот раз были небольшими, так как основную гривну от погашения старых выпусков ОВГЗ иностранцы начнут получать лишь со среды) – особого спроса не наблюдалось. Поэтому Нацбанк, как “универсальный покупатель” – устроил всех участников торгов.

В подобной ситуации спекулянтам осталось довольствоваться лишь малыми объемами сделок в формате “в две стороны”, так как конечного потребителя своих услуг им сегодня находить почти не удавалось.

Ход торгов:

За первый час сессии курс доллара с начальных 26,93/26,96 почти не изменился и к 11 часам замер на отметке 26,94/26,96. Все кто хотел из клиентов – быстро закрыли свои сделки, а остальные – не торопились. НБУ купил дежурные $20 млн по 26,95 гривен, что и поддержало котировки.

Покупатели продолжали выжидать оптимально низких котировок, а продавцы становились все более сговорчивыми по курсу.

Цель для покупателей в 26,80 становилась все ближе, но к полудню на торги вышел снова Нацбанк с покупкой по 26,90 гривен и стоял достаточно долго. Этим он дал сигнал рынку, что с дальнейшим падением он “не согласен” и в 12 часов курс остановился на отметке 26,90/26,92.

В таком коридоре он продержался практически до конца активной фазы торгов и лишь к концу дня стараниями спекулянтов на отдельных сделках курс подрос до 26,91/26,935 к 16 часам и до 26,915/26,94 к концу сессии.

Доллар подешевел с утренних 26,93/26,96 гривен до 26,915/26,94 к концу дня; НБУ дважды выкупал излишек предложения доллара. В первый раз — по 26,95 гривен купил $20 млн, во второй — по 26,90 купил по наблюдениям участников рынка еще от $25 млн до $45 млн; Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,9359 гривен, а официальный на 8 июля установлен на отметке 26,9309 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,91 / 26,93

евро – 30,38/ 30,40

российский рубль – 0,3754 / 0,3759

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1293 / 1,1295

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