Межбанк: еще один хороший день для нацвалюты

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Вторник на валютном рынке прошел позитивно для гривны и смог опять помочь Нацбанку в деле пополнения резервов. На фоне превышения предложения над спросом курс просел с утренних 26,93/26,96 до 26,915/26,94 гривен. И ушел бы гораздо ниже – к цели в 26,80 гривен к концу дня, если бы не регулятор.
НБУ фактически спас доллар от более существенного падения за счет проведения двух интервенций по выкупу излишка валюты. В первый раз регулятор купил $20 млн по 26,95 гривен, а во второй – уже по 26,90 гривен. И купил еще дополнительно по оценкам участников торгов от $ 25 млн до $ 45 млн.
Среди продавцов выделялись металлурги и аграрии, а покупателей было немного. После традиционных покупок нерезидентов (суммы в этот раз были небольшими, так как основную гривну от погашения старых выпусков ОВГЗ иностранцы начнут получать лишь со среды) – особого спроса не наблюдалось. Поэтому Нацбанк, как “универсальный покупатель” – устроил всех участников торгов.
В подобной ситуации спекулянтам осталось довольствоваться лишь малыми объемами сделок в формате “в две стороны”, так как конечного потребителя своих услуг им сегодня находить почти не удавалось.
Ход торгов:
За первый час сессии курс доллара с начальных 26,93/26,96 почти не изменился и к 11 часам замер на отметке 26,94/26,96. Все кто хотел из клиентов – быстро закрыли свои сделки, а остальные – не торопились. НБУ купил дежурные $20 млн по 26,95 гривен, что и поддержало котировки.
Покупатели продолжали выжидать оптимально низких котировок, а продавцы становились все более сговорчивыми по курсу.
Цель для покупателей в 26,80 становилась все ближе, но к полудню на торги вышел снова Нацбанк с покупкой по 26,90 гривен и стоял достаточно долго. Этим он дал сигнал рынку, что с дальнейшим падением он “не согласен” и в 12 часов курс остановился на отметке 26,90/26,92.
В таком коридоре он продержался практически до конца активной фазы торгов и лишь к концу дня стараниями спекулянтов на отдельных сделках курс подрос до 26,91/26,935 к 16 часам и до 26,915/26,94 к концу сессии.Главные события 7 июля на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,91 / 26,93
евро – 30,38/ 30,40
российский рубль – 0,3754 / 0,3759
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1293 / 1,1295
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