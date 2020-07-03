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Для Android срочно выпустили сразу два патча безопасности

Для Android срочно выпустили сразу два патча безопасности

Система Android обычно уязвима для многочисленных атак киберпреступников по всему миру. Именно поэтому Google (Android) и OEM-производители обычно выпускают обновления безопасности для смартфонов. Недавно были выпущены два обновления для Android, и их необходимо загрузить пользователям Android. По словам Google, эти обновления заботятся о том, что он называет “критической уязвимостью безопасности”. Google объявила о выпуске этих обновлений в своем новом бюллетене по безопасности. Два патча безопасности для Android начали выпускаться первого июля и пятого июля.

Согласно бюллетеню, одно из обновлений устраняет уязвимости в службах Android и Google. Однако второй обрабатывает восстановление компонентов Broadcom, MediaTek и Qualcomm. Google говорит, что это обновление исправляет довольно серьезные уязвимости. Он надеется, что производители смартфонов также выпустят это обновление для своих смартфонов.

Тем не менее, если вам повезло получить это обновление, пожалуйста, установите его немедленно. Заявление Google об обновлении частично гласит “Наиболее серьезной из этих проблем является критическая уязвимость системы безопасности компонента. Эта уязвимость может позволить удаленному злоумышленнику, использующему специально созданный файл, выполнить произвольный код в привилегированном процессе.

Оценка серьезности основана на влиянии, которое уязвимость может оказать на устройство, если предположить, что средства защиты платформы и службы отключены в целях разработки или в случае успешного обхода”.

Одна из уязвимостей позволяет локальным вредоносным программам обходить требования взаимодействия с пользователем для получения дополнительных разрешений. Это означает, что пользователям не нужно определять разрешения на доступ, а вредоносные приложения могут получить полный доступ к вашему телефону.

Первыми обновления получат смартфоны Pixel. Если вы используете чистый Android, вы получите это обновление прямо сейчас. Однако другим системам может потребоваться некоторое время, прежде чем производители выпустят обновление для пользователей. Таким образом, если ваше устройство не имеет этого обновления, нужно подождать. Они, вероятно, “прилетят” в ближайшие недели, если производитель телефонов посчитает это важным.

По материалам bigmir.net
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