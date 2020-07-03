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Акции Tesla приближаются к отметке $1500

Акции Tesla приближаются к отметке $1500

На прошлой неделе рыночная капитализация американского производителя электромобилей Tesla впервые превысила $200 млрд (если вы вдруг пропустили нашу заметку о коротких шортах Tesla). На фоне отличных результатов минувшего квартала и высоких ожиданий инвесторов курс акций Tesla взбирается все выше и выше — по итогам торгов на бирже NASDAQ, прошедших 6 июля, акции Tesla подорожали на 13,48%, с $1200 до 1371,58. Более того, после закрытия основной торговой сессии акции продолжили дорожать, уверенно двигаясь к следующему знаменательному рубежу в $1500 — вероятнее всего, он будет пройден уже сегодня после открытия биржи.

Как уже было отмечено выше, акции Tesla растут на фоне успехов автопроизводителя и твердой веры инвесторов в светлое будущее компании — по итогам этого года Tesla планирует отгрузить 500 тыс. автомобилей (в 2019 результат составил 367 500 авто), а в следующем может выйти на объем продаж в миллион машин. В конце мая компания провела модернизацию, чтобы к концу года увеличить мощность главного американского завода во Фримонте с прежних 500 тыс. до 600 тыс. автомобилей в год).

Прямо сейчас идет наладка второго цеха Phase 2 по сборке Model Y на шанхайской Gigafactory 3 (после ее введения мощность предприятия возрастет до 300 тыс. электрокаров) и строительство немецкого завода Tesla Gigafactory 4 в Бранденбурге — поставка первых немецких Model Y запланировано на 2021 год.

Кроме того, Tesla вот-вот объявит место строительства второго американского завода, где будут выпускаться электрические пикапы Tesla Cybertruck и компактные кроссоверы Model Y. Вероятнее всего, предприятие расположится в Техасе. Наконец, в одном из недавних твитов Илон Маск упомянул о планах касательно еще одного завода в Азии в более далеком будущем.

По материалам ITC.ua
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