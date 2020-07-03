Президент поручил Минэнерго вывести шахтеров из кризиса

Президент Украины поручил Минэнерго обеспечить энергогенерирующие предприятия угольной продукцией отечественного производства и возобновить работу угольных шахт, которые сейчас находятся в простое. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго, где вчера состоялась соответствующее совещание.

В совещании приняли участие представители генерирующих компаний, угольной отрасли и независимых профсоюзов горняков, которая 30 июня начала бессрочную акцию под стенами Офиса Президента с требованием обеспечить стабильную работу шахт и выплаты заработной платы.

“Для стабильной работы электроэнергетической отрасли необходимы комплексные решения. Мы должны понимать, как будет работать энергетика и угольная отрасль в ближайшей перспективе. Сейчас необходимо обеспечить прогнозируемый сбыт угля и вернуть к работе шахтеров”, – отметила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Но есть проблема. Несмотря на решение Кабмина относительно приоритетного использования отечественного угля на тепловых электростанциях, в настоящее время “Центрэнерго” продолжает использовать природный газ вместо угля. Поэтому, “Центрэнерго” было рекомендовано определиться с перспективами закупок угольной продукции до конца года, информируют в Минэнерго.