"Укрзализныця" начала принимать цифровой студенческий в "Дії"

“Укрзализныця” начала принимать цифровой студенческий билет через мобильное приложение “Дія”, в качестве удостоверения личности при посадке в поезд, вместо пластикового оригинала.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

“Все еще пользуетесь пластиковыми студенческими билетами при посадке в поезд? Есть для вас лучшее решение: студенческий в смартфоне. Говорят, что это современно и очень удобно”, – говорится в сообщении.

Как это работает:

цифровой студенческий билет можно предъявить с мобильного приложения Дія;

цифровой студенческий также позволяет путешествовать в поезде со скидкой 50%, идентифицирует личность и подтверждает статус студента;

льготный проезд предоставляется студентам вузов I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических учебных заведений.

Путешествовать со скидками с е-студенческим можно в:

общих и плацкартных вагонах;

вагонах 2-3 класса всех категорий междугородного сообщения;

всех вагонах региональных поездов;

поездах пригородного сообщения.

Однако при проезде в вагонах высшей категории типа СВ, купе и в вагонах 1-го класса, кроме поездов категории «Региональный поезд», для студентов установлена ​​полная стоимость билета.

Справка Finance.ua:

Укрзализныця принимает уже четыре цифровых документа из Дії: ID-карту, зарубежный биометрический паспорт, водительское удостоверение и студенческий билет.

Приложение Дія доступно по ссылке: go.diia.app