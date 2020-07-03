"Укрзализныця" начала принимать цифровой студенческий в "Дії"

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“Укрзализныця” начала принимать цифровой студенческий билет через мобильное приложение “Дія”, в качестве удостоверения личности при посадке в поезд, вместо пластикового оригинала.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
“Все еще пользуетесь пластиковыми студенческими билетами при посадке в поезд? Есть для вас лучшее решение: студенческий в смартфоне. Говорят, что это современно и очень удобно”, – говорится в сообщении.
Как это работает:
Путешествовать со скидками с е-студенческим можно в:
Однако при проезде в вагонах высшей категории типа СВ, купе и в вагонах 1-го класса, кроме поездов категории «Региональный поезд», для студентов установлена полная стоимость билета.
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