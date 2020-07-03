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"Укрзализныця" начала принимать цифровой студенческий в "Дії"

"Укрзализныця" начала принимать цифровой студенческий в "Дії"

“Укрзализныця” начала принимать цифровой студенческий билет через мобильное приложение “Дія”, в качестве удостоверения личности при посадке в поезд, вместо пластикового оригинала.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

“Все еще пользуетесь пластиковыми студенческими билетами при посадке в поезд? Есть для вас лучшее решение: студенческий в смартфоне. Говорят, что это современно и очень удобно”, – говорится в сообщении.

Как это работает:

  • цифровой студенческий билет можно предъявить с мобильного приложения Дія;
  • цифровой студенческий также позволяет путешествовать в поезде со скидкой 50%, идентифицирует личность и подтверждает статус студента;
  • льготный проезд предоставляется студентам вузов I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических учебных заведений.

Путешествовать со скидками с е-студенческим можно в:

  • общих и плацкартных вагонах;
  • вагонах 2-3 класса всех категорий междугородного сообщения;
  • всех вагонах региональных поездов;
  • поездах пригородного сообщения.

Что такое приложение Дія и как им пользоваться 📱

Однако при проезде в вагонах высшей категории типа СВ, купе и в вагонах 1-го класса, кроме поездов категории «Региональный поезд», для студентов установлена ​​полная стоимость билета.

Справка Finance.ua:

  • Укрзализныця принимает уже четыре цифровых документа из Дії: ID-карту, зарубежный биометрический паспорт, водительское удостоверение и студенческий билет.
  • Приложение Дія доступно по ссылке: go.diia.app
  • 18 марта 2020 года в мобильном приложении “Дія” появился электронный студенческий билет.
По материалам Finance.UA
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