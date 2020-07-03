В НАПК сообщили, к кому в этом году придут с проверками (видео)

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) утвердило перечень органов, в которых до конца года будет проводить проверку на соблюдение органом требований закона «О предотвращении коррупции».

Соответствующий план согласовал глава НАПК Александр Новиков, передает пресс служба ведомства в FACEBOOK.

Этот документ определяет органы государственной власти и местного самоуправления, в которых агентство проведет проверку организации работы по предупреждению и выявлению коррупции.

До конца 2020 года НАПК проверит:

Государственную экологическую инспекцию Украины;

Национальную службу здоровья Украины;

Херсонский областной совет;

Государственную службу морского и речного транспорта Украины;

Государственное агентство автомобильных дорог Украины;

Черкасскую областную государственную администрацию;

Секретариат Уполномоченного Верховной Рады по правам человека;

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений;

Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;

Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра;

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы,

Счетную палату.

Санкции за нарушения. В случае выявления нарушений требований закона по результатам проверки НАПК может:

внести предписание об устранении нарушений законодательства, провести служебное расследование, привлечь виновное лицо к установленной законом ответственности;

утвердить обоснованный вывод о наличии признаков коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения для направления его другим специально уполномоченным субъектам в сфере противодействия коррупции;

обратиться в суд.

Справка Finance.ua:

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало применять мониторинг образа жизни чиновников: случаи, когда чиновник, который зарабатывает 10 тысяч, а ездит на «Мерседесе», теперь будут фиксировать не только журналистские расследования. Их будут устанавливать и обрабатывать на уровне государства.