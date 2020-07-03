Акции Amazon достигли рекорда. Переступили порог в $3 тыс. за штуку

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На торгах в понедельник, 6 июля, цена акций американской компании, интернет-ритейлера Amazon Джеффа Безоса впервые достигла $3 тыс. за штуку, сообщает Bloomberg. Стоимость ценных бумаг выросла на 4,8% – до $3,03 тыс.
За четырехдневный период акции поднялись более чем на 12% и примерно на 80% с минимума в марте. Такой скачок привел к увеличению рыночной капитализации компании до $1,5 трлн.
Дело в том, что Amazon выиграла на росте спроса на свои услуги электронной коммерции и облачных вычислений во время пандемии, которая привела к обострению конкуренции и заставила больше людей работать удаленно. Многие аналитики на Уолл-стрит ожидают, что эти тенденции переживут пандемию, укрепив долю рынка компании, подпитывая ее рост.
Напомним, в конце июня Amazon более чем за $1,2 млрд приобрела стартап Zoox, занимающийся разработкой беспилотных автомобилей. Это ознаменовало самое крупное финансирование группой Amazon электронной коммерции в автономном автомобильном секторе.
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