0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 237 0

Rozetka откроет 11 оффлайн-магазинов в Украине

Rozetka откроет 11 оффлайн-магазинов в Украине

В июле интернет-супермаркет Rozetka планирует открыть 11 офлайн-магазинов в разных городах Украины.

Об этом сообщает учредитель компании Владислав Чечеткин в Facebook.

После расширения компания будет присутствовать в 14 городах страны.

“Мы делаем все, чтобы быть ближе к нашему клиенту, и чтобы опыт от взаимодействия с нами был максимально позитивным. Rozetka будет меняться вместе с потребителем. Искать новые форматы, создавать новые сервисы, развивать онлайн или оффлайн – мы будем делать что угодно, чтобы быть “каждый раз что надо”. Чтобы в момент, когда клиент решит сделать покупку, рядом оказались мы”, – отмечает Чечеткин.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.