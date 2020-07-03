Rozetka откроет 11 оффлайн-магазинов в Украине

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В июле интернет-супермаркет Rozetka планирует открыть 11 офлайн-магазинов в разных городах Украины.
Об этом сообщает учредитель компании Владислав Чечеткин в Facebook.
После расширения компания будет присутствовать в 14 городах страны.
“Мы делаем все, чтобы быть ближе к нашему клиенту, и чтобы опыт от взаимодействия с нами был максимально позитивным. Rozetka будет меняться вместе с потребителем. Искать новые форматы, создавать новые сервисы, развивать онлайн или оффлайн – мы будем делать что угодно, чтобы быть “каждый раз что надо”. Чтобы в момент, когда клиент решит сделать покупку, рядом оказались мы”, – отмечает Чечеткин.
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