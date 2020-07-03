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Межбанк: "звоночки", которые будет учитывать рынок

Межбанк: "звоночки", которые будет учитывать рынок

Во вторник на ситуацию с валютой окажут влияние следующие факторы:

1. Продолжение реакции рынков на изменения, которые происходят в руководстве НБУ. После отставки Якова Смолия, вчера Набсовет Нацбанка не продлил полномочия зампреда главы Правления НБУ – Олега Чурия, который курирует рыночные операции регулятора. Это сигнал для всех участников рынка о предстоящих изменениях в денежно-кредитной и валютной политике Нацбанка. Клиенты и банки будут учитывать эти “звоночки” в своей работе.

Интрига – кто будет главой этого ведомства, а теперь еще и одним из его замов, курирующих валютные, ресурсные и другие операции Нацбанка – сохраняется;

2. Период вывода дивидендов “дочками” иностранных компаний. Часть этих структур уже закрыла свои покупки валюты под эти операции, но есть еще порядка 10-15 крупных компаний, которые пока не полностью это сделали. Их выход на торги с покупкой недостающей валюты увеличит спрос на межбанке, что будет работать против гривны;

3. Хозяйственная деятельность компаний. Дефицит гривны у большинства компаний сохраняется, что стимулирует у экспортеров продажу валютной выручки и одновременно сдерживает возможности по ее покупке импортерами. Пока это поддерживает нацвалюту на межбанке и даже приводит к ее укреплению, как это произошло вчера;

4. Аукцион Минфина Украины по размещению гривневых ОВГЗ. Чиновники предложат бумаги на 3 месяца, 1 год и чуть более полутора лет. До окончательного определения с дальнейшим главой Нацбанка мы не ждем значительных объемов размещения облигаций за счет иностранных инвесторов, но украинские (в основном госбанки) – продолжат это активно делать, что отразится на ресурсном межбанке и опосредованно и на валютном рынке;

5. Действия спекулянтов, Нацбанка и нерезидентов. Спекулянты уже с прошлой пятницы делают попытки раскачать курс на нестабильности ситуации вокруг НБУ, что им пока особо не удается. Попытки раскачать котировки продолжатся и сегодня.

Спекулянты будут зарабатывать:

1) на разнице между наличным и безналичными курсами валют;

2) в формате работы “ в две стороны”;

3) пытаться сыграть “на повышение” или “на понижение”, подстраиваясь под действия крупных игроков рынка.

НБУ останется главным маркетмейкером валютного рынка и его ценники при интервенциях будут основным ориентиром по курсу для всех участников торгов.

Нерезиденты продолжат постепенно выходить из украинских ОВГЗ, но будут валюту покупать небольшими объемами, чтобы не сильно “будоражить” межбанк и “не взрывать” котировки.

При возможности Нацбанк будет стараться пополнить резервы за счет выкупа излишка предложения доллара на торгах, чем и удержит курс доллара от существенного проседания при избытке валюты.

Если же на торгах будет ощущаться недостаток предложения, то НБУ предпочтет не тратить резервы и предоставит межбанку самому находить равновесный курс.

Котировки доллара на межбанке 7 июля по нашему прогнозу будут находиться в пределах 26,80 – 27,15 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,92 / 26,95
евро – 30,49 / 30,52
российский рубль – 0,3753 / 0,3761

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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