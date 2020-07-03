В ПФУ рассказали о финансировании июльских пенсий

Пенсионный фонд Украины продолжает финансировать пенсии за июль. Как известно, 3 июля ПФУ начал финансирование июльских пенсий.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На пенсионные выплаты направлено 5,2 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 8,9 миллиарда гривен.

Читайте также: В Украине провели перерасчет пенсий: на сколько возрастут выплаты

В ведомстве отмечают, что пенсии выплатят в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Напомним, согласно повышению минимального прожиточного минимума, размер некоторых пенсий также увеличился:

Минимальная пенсия, составлявшая 1638, гривен, с 1 июля составляет 1712 грн, а с 1 декабря повысится до 1769 грн.

Социальная пенсия выросла до 1712 гривен. Ее получают те украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не наработали достаточно стажа для получения социальной выплаты.

Справка Finance.ua:

Министр социальной политики Марина Лазебная заявляла, что средний размер пенсии в Украине вырос до 3 тысяч 400 гривен.

Пересчет выплат производится автоматически, поэтому обращаться в органы Пенсионного фонда за перерасчетом не нужно (кроме желающих подать заявление о переводе в категорию неработающих пенсионеров).