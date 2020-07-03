В ПФУ рассказали о финансировании июльских пенсий

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Пенсионный фонд Украины продолжает финансировать пенсии за июль. Как известно, 3 июля ПФУ начал финансирование июльских пенсий.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На пенсионные выплаты направлено 5,2 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 8,9 миллиарда гривен.
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В ведомстве отмечают, что пенсии выплатят в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.
Напомним, согласно повышению минимального прожиточного минимума, размер некоторых пенсий также увеличился:
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