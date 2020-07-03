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Минэкономики презентовало концепцию поддержки АПК на три последующих года

Минэкономики презентовало концепцию поддержки АПК на три последующих года

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства презентовало проект государственной поддержки АПК на 2021-2023 годы; проектом предложены новые направления поддержки, такие как страхование урожая, развитие пчеловодства и нишевого и органического производства.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

“6 июля состоялось совещание заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого с профильными ассоциациями, на котором был представлен проект государственной поддержки АПК на 2021-2023 годы по ключевым направлениям”, – говорится в сообщении.

По словам Высоцкого, предлагается сохранить те направления господдержки отрасли, которые доказали свою эффективность, а также внедрить несколько новых.

«Мы адаптировали программы к новым условиям и потребностям производителей, добавив такие направления, как страхование урожая, поддержку нишевого и органического производства, пчеловодства», – подчеркнул замминистра.

Так, программа по поддержке животноводства на 2021-2023 годы предусматривает предоставление специальных бюджетных дотаций с целью реконструкции ферм и комплексов, изменения структуры производства, улучшения качественного состава поголовья, поддержки биоразнообразия и биологической безопасности.

Поддержка растениеводства предполагается путем внедрения форвардных программ по закупке зерна (гречки, проса, овса, ржи), введения дотаций для производителей и внедрения сезонных импортных пошлин.

По материалам УКРИНФОРМ
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