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Cinera представила мобильный кинотеатр в виде гарнитуры (фото)

Cinera представила мобильный кинотеатр в виде гарнитуры (фото)

Компания Cinera представила «персональный кинотеатр» Cinera Edge – диаметр экрана меньше дюйма. Технология размещает картинку за пару сантиметров от глаз, внутри гарнитуры. К тому же устройство будет иметь разрешение 5К и звук Dolby Surround Sound, пишет HighTech Plus со ссылкой на New Atlas.

Предыдущая модель Cinera была настолько тяжелой, что компания продавала к ней подставку, чтобы пользователю не приходилось держать экран перед лицом самому. Новая версия выглядит гораздо компактнее и элегантнее – она ​​чуть больше профессиональных наушников.

Новая Edge весит 490 граммов, ее габариты 197 × 207 × 103 мм. Компания говорит, что инженеры распределили массу иначе, чтобы не весь вес концентрировался в передней части гарнитуры, и теперь ее проще носить длительное время. По крайней мере можно выдержать полуторачасовую комедию. А аккумулятора с 5299 мА/ч хватит на 3:00 работы гаджета.

Внутри гарнитуры Cinera Edge – пара OLED-дисплеев диаметром 21 мм каждый, но с разрешением 2560 на 1440 пикселей, что приближает экран к 5К. К тому же, владелец получает поле зрения на 66 градусов по горизонтали, то есть почти формат кинотеатров IMAX.

Разработчики утверждают, что по ощущениям пользователь будто смотрит на 30,5-метровый экран с расстояния 20 метров.

Система работает на Android 7, поэтому можно запустить программы вроде Netflix, YouTube, HBO Max, Disney+, Hulu или Twitch. Плюс есть слот для карты MicroHD.


Фото: geeky-gadgets.com

В версии Pro также порт HDMI, через который легко подключается компьютер, игровая приставка или проигрыватель, а также звук Dolby Digital surround с четырьмя колонками в каждом ухе и 32 ГБ вместо 16 ГБ свободной памяти.

Управлять меню можно через сенсорную панель на наушниках, а поддержка 3D позволяет передавать в каждый глаз отдельное изображение для создания эффекта стерео. Картинку можно настроить под особенности зрения пользователя, поэтому ему не придется надевать под гарнитуру очки.


Фото: mind.ua

Проект Cinera Edge на Kickstarter уже набрал на $100 000 больше заявленной цели. Стоимость базовой модели – $450, Pro обойдется в $550. Поставки обещают начать в декабре.

По материалам Mind
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