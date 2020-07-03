Как отреагировала экономика на отставку Смолия

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Увольнение Якова Смолия поддержала Верховная Рада. Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, послы стран “Большой семерки” заявили: это ставит под угрозу надежность реформ в Украине. Отставка Смолия раскачала и курс гривны, которая за полнедели на межбанке потеряла 72 копейки.
В банковской системе независимой Украины Яков Смолий работал с начала ее формирования. Первая должность – ведущий инженер-программист, ведь по образованию он специалист по прикладной математике. Развитием IT занимался и в дальнейшем, а еще защитил кандидатскую, посвященную хранению банковской информации. Нацбанк возглавил в марте 2018 года, до назначения почти год исполнял обязанности председателя. Смолий не такой медийный, как его предшественница Валерия Гонтарева, но все же он вызвал бурную реакцию своим решением уйти в отставку.
Согласно закону, в Украине не допускается вмешательство органов государственной власти или должностных лиц в деятельность Национального банка и его служащих. Во время процедуры увольнения в Верховной Раде Яков Смолий заявил, что на него давили в течение года. Но персоналий он так и не назвал.
Впрочем, нардепы решили развенчать мифы об эмиссии как исключительно о печати ничем не обеспеченных денег.
“Эмиссия происходит постоянно, чтобы вас это не шокировало. Постоянно Национальный банк эмитирует дополнительные деньги, но потом он изымает эти деньги через инструменты. А вот напечатать большое количество денег, как это говорят, во-первых, это популизм. Во-вторых, мы понимаем, если напечатаем большое количество денег, то трудно остановиться. И мы залезаем в карман простого человека. Потому эмиссия порождает инфляцию”, – объяснил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Проект президентского постановления об увольнении Смолия набрал необходимое количество голосов. Но еще на этапе заявления об отставке реакция рынка и инвесторов последовала незамедлительно.
Валютный рынок на заявление Смолия отреагировал колебанием курса. Но если в офлайн-обменниках никакого ажиотажа не наблюдается, то соцсети сразу же взорвались слишком пессимистичными прогнозами относительно обесценивания гривны и инфляции.
Для стабилизации курса только за четверг Нацбанк продал 150 млн долларов, и это успокоило рынок. А вот очередной выпуск ценных бумаг Минфин отложил, объяснив это необходимостью дать инвесторам время на размышления. Речь шла о еврооблигациях на сумму 1,75 млрд долларов. Они нужны для покрытия дефицита бюджета в долгосрочной перспективе. Но, на этот год денег должно хватить, заявил министр финансов Сергей Марченко.
Среди достижений Нацбанка под председательством Смолия в экспертной среде называют стабильность золотовалютных резервов (28 млрд долларов) и низкую инфляцию. А вот укрепление национальной валюты подверглось критике: отечественный экспорт недополучил за прошлый год десятки миллиардов гривен. А снижение учетной ставки до рекордных 6% не обернулось доступными кредитами для малого и среднего бизнеса.
“Основная претензия – это запуск кредитования, который нужно обеспечить, и запуск экономического роста. Если НБУ не готов этим заниматься, понятное дело, что требуется смена главы Нацбанка. Пугая последствиями ‑ “доллар по 100”, “гривны у нас больше нет” и тому подобное, они полностью дискредитируют Национальный банк как институцию. Я считаю, что Национальный банк является институцией, поэтому смена главы в принципе не особо должна повлиять, в том числе, на курс гривны”, – считает эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин.
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